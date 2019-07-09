09.07.2019 09:30 384

Как стало известно "Ъ", арестованная в Москве бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон — сестра скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, полностью признала свою вину в соучастии в выводе из России более $1 млрд. Несмотря на это, а также показания, изобличающие других участников организованного преступного сообщества, адвокатам госпожи Платон не удалось добиться перевода своей подзащитной ни под домашний арест, ни освободить ее под залог. Сам же Вячеслав Платон уже отбывает наказание на родине.

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего главы казначейства Moldindconbank Елены Платон на решение Тверского райсуда Москвы, который 25 мая 2019 года отправил ее в СИЗО на два месяца. Как следует из материалов уголовного дела, госпожу Платон, скрывавшуюся от уголовного преследования молдавских правоохранительных органов в российской столице, задержали накануне. По данным "Ъ", фигурантом российского уголовного дела, которое следственный департамент МВД расследует уже более четырех лет, экс-банкирша стала в январе нынешнего года. Тогда ей заочно были предъявлены обвинения в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и участие в преступном сообществе (ст. 193.1 и ст. 210 УК).

Как уже рассказывал "Ъ" , первый фигурант в этом деле появился лишь в феврале нынешнего года, когда в Москве был задержан, а на следующий день арестован тем же Тверским райсудом Александр Коркин — акционер Victoriabank, владельцем которого считается молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.

По версии следствия, участники ОПС, в том числе брат и сестра Платон, в 2013–2014 годах с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб. Участником незаконных операций, по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр Григорьев, которого сейчас судят в Ростове-на-Дону, но за другие финансовые махинации.

Елену Платон следствие считает правой рукой своего брата Вячеслава: она непосредственно руководила ОПС в его интересах. Из показаний других фигурантов дела следует, что именно Елена Платон давала непосредственные указания соучастникам преступления.

По данным "Ъ", свою вину в инкриминируемых деяниях Елена Платон полностью признала. При этом она дала показания, изобличающие других предполагаемых участников ОПС.

Возможно, благодаря этим данным недавно был арестован бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, также признавшийся в участии в выводе средств из России (подробно о нем "Ъ" рассказывал 28 июня ). Впрочем, информации о заключении госпожой Платон досудебного соглашения о сотрудничестве с прокурором пока нет.

Отметим, что помимо этих обстоятельств адвокаты во время рассмотрения в Мосгорсуде апелляционной жалобы на арест госпожи Платон говорили и о том, что их подзащитная «обвиняется в совершении преступления, не связанного с насилием, а соответственно, не представляет собой какой-либо опасности для общества, а также имеет на иждивении малолетнего ребенка».

Впрочем, этих доводов оказалось недостаточно для изменения меры пресечения на более мягкую. Более того, суд в своем решении отметил, что обвиняемая Платон «является гражданкой иностранного государства, не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации». Кроме того, суд учел, что Елена Платон объявлена правоохранительными органами Молдавии в международный розыск за совершение тяжких преступлений, но в настоящее время укрывается на территории России. В итоге под арестом гражданка Молдавии Елена Платон пробудет как минимум до 23 июля, тем более что срок предварительного следствия по делу недавно был продлен до 17 сентября 2019 года.

Отметим также, что молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, обвинявшийся в выводе денег, в том числе из банков России, в сентябре 2016 года был задержан в Киеве и экстрадирован в Молдавию. В 2017 году суд приговорил его к 18 годам тюремного заключения. По данным "Ъ", российская сторона пыталась добиться его временной экстрадиции для проведения следственных действий по своему уголовному делу, но пока безуспешно. В международном розыске сейчас находится и еще один фигурант — бывший лидер правящей в Молдавии Демократической партии Владимир Плахотнюк. Причем российские правоохранительные органы обвиняют его уже не только в выводе из страны миллиарда долларов через так называемую молдавскую схему, но и в организации покушения на кишиневского предпринимателя Ренато Усатого, а также в организации преступного сообщества, занимавшегося поставками гашиша из Северной Африки.

Олег РУБНИКОВИЧ