09.07.2019 09:50 355

Райффайзенбанк запускает дистанционный сервис подачи заявок на кредиты через социальные сети и мессенджеры: он нацелен на привлечение новых клиентов, проживающих в городах, где нет отделений банка, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

Сервис, тестирование которого банк ведет с мая, действует во "ВКонтакте", Telegram и Viber и охватывает 50 городов с населением свыше 100 тыс. жителей. Возможность подачи заявки на кредит через чат-бот в мессенджерах и соцсетях банк до конца лета планирует распространить и на 41 город, где отделения Райффайзенбанка есть, в основном это региональные центры.

Во время пробного периода наибольшей популярностью пользовались заявки через Viber (44% от общего количества) и "Вконтакте" (30%). На третьем месте запрещенный в России Telegram, который предпочли другим каналам 26% пользователей.

Райффайзенбанк запустил направление дистанционного кредитования в начале 2019 года. Первоначально желающие получить кредиты клиенты банка могли подать заявку через приложение, а не клиенты — только через сайт. Всего за полгода работы сервиса (с учетом теста в соцсетях и мессенджерах) было подано 100 тыс. заявок и выдано кредитов более чем на 500 млн руб.

Как устроена выдача таких кредитов

Человек, желающий взять кредит и являющийся пользователем "ВКонтакте", Telegram и Viber, для того чтобы подать заявку, должен написать чат-боту банка в соцсети или мессенджерах. В ответ на это бот предложит заполнить анкету. Во время ее оформления нужно будет указать номер телефона, на который придет СМС для верификации клиента. При этом бот умеет давать небольшие подсказки, например, если клиент не знает ИНН компании-работодателя, бот подскажет, где его можно быстро найти в открытых источниках.

В случае одобрения заявки к клиенту приедет курьер для проверки паспорта и подписания документов, уточнили в Райффайзенбанке. В большинстве городов банк пользуется услугами курьерских компаний, в восьми городах работают штатные курьеры.

Почему не биометрия

Запуск дистанционного кредитования позволяет Райффайзенбанку "существенно расширить географию присутствия без необходимости открывать новые отделения, а клиентам — пользоваться современными банковскими услугами в тех городах, где раньше это было недоступно», объясняет руководитель направления по развитию цифрового кредитования банка Иван Карпов.

Для этих целей Банк России год назад запустил Единую биометрическую систему. Однако "на текущий момент сбор данных и идентификация клиентов посредством биометрической системы не получила широкого распространения, а диджитализация и предоставление удаленных банковских услуг остается одной из ключевых тенденций", отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова. Поэтому Райффайзенбанк решил иным, более традиционным способом, расширить клиентскую базу и географию присутствия без дополнительных затрат по открытию офисов, говорит она.

Евгения ЧЕРНЫШОВА