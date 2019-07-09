09.07.2019 10:10 374

Кредитор банка "Югра" подал иск о привлечении к субсидиарной ответственности солидарно собственника кредитной организации Алексея Хотина, бывшего президента банка Алексея Нефедова и экс-председателя правления Дмитрия Шиляева, говорится в определении суда.

Заявление Нины Блошко оставлено без движения до 1 августа в связи с его ненадлежащим оформлением.

В частности, к заявлению не приложены доказательства, подтверждающие направление его копии вместе с приложенными документами в адрес ответчиков. Также истец не приложил доказательства, подтверждающие его полномочия по подписанию заявления в рамках дела о банкротстве "Югры".

Размер взыскиваемой с ответчиков суммы в заявлении не указан.

Регулятор 28 июля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Югра". На момент отзыва лицензии банк входил в топ-30 кредитных учреждений России.

Проверки в деле о банкротстве

АСВ 16 апреля распространило заявление о том, что "имеют место действия, направленные на введение в заблуждение кредиторов банка "Югра" и создающие предпосылки для возможных злоупотреблений в ходе банкротства этой кредитной организации".

В агентство "поступают многочисленные обращения кредиторов банка, в том числе из органов госвласти и Банка России по вопросам, связанным с недействительностью доверенностей, имеющихся у отдельных представителей кредиторов, уполномочивающих представителей принимать участие в собрании кредиторов "Югры"". "Заявители указывают на возможность фальсификации доверенностей, а также на выдачу кредиторами доверенностей под безосновательное обещание возврата денежных средств", — отметила корпорация.

С целью проверки законности указанных действий агентством направлено заявление в правоохранительные органы. На основании изложенного АСВ принято решение провести в возможно короткий срок дополнительную проверку подлинности и действительности доверенностей участников собрания кредиторов банка.

Арбитражный суд Москвы 2 октября 2018 года по заявлению Банка России признал банк "Югра" несостоятельным (банкротом).

Арест бизнесмена Хотина

Басманный суд Москвы 19 апреля поместил Хотина под домашний арест. В соответствии с постановлением суда ему запрещено покидать место домашнего ареста в ночное время, то есть в период с 22 до 6 часов.

Бизнесмен подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная организованной группой с использованием служебного положения).

По данным следствия, Хотин причастен к хищению денежных средств банка "Югра" в размере 7,5 миллиарда рублей, что подтверждается документами Банка России, Агентства по страхованию вкладов, а также иными доказательствами. Уголовное дело в отношении Хотина было возбуждено 18 апреля.

Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство следствия, отметив, что вменяемое Хотину деяние нельзя отнести к предпринимательской деятельности.

Сам подозреваемый заявил, что не понимает, для чего нужна такая экстренная мера как домашний арест. "Я осознанно вел работу. После того как у банка была отозвана лицензия никуда из Российской Федерации не уезжал и уезжать не собирался", — подчеркнул бизнесмен.