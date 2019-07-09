09.07.2019 10:30 379

Сбербанк перечислил страны, при посещении которых россиянам следует проявлять осторожность при использовании банкоматов из-за риска скимминга. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

В их число вошли Великобритания, Индия, США, Индонезия и Канада. По данным банка, в этих странах есть риск стать жертвой скимминга — мошенничества, при котором с клавиатуры банкомата считывают пин-код, а с магнитной полосы карты — данные, которые используются при изготовлении ее копии.

В Сбербанке напомнили, что клиентам следует держать карту в надежном месте, а пин-код хранить отдельно, при вводе кода клавиатуру лучше прикрывать рукой. Необходимо также убедиться, что рядом с банкоматом нет сомнительных личностей

В период летних отпусков количество хищений с банковских карт снижается, но растут случаи их утраты, уточнили в банке. Чем популярнее место отдыха, тем больше случаев утери карт.

В мае «Коммерсантъ» писал, что в России участились случаи кражи денег с помощью терминалов Сбербанка. Мошенники, не вставляя в банкомат карту, выбирают определенную операцию и уходят. На ее завершение дается 90 секунд. В случае если за это время другой клиент вставит свою карту и введет пин-код, с нее списываются средства по запросу, оставленному мошенником. Позднее банк сообщил, что возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах была устранена.

В июне заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что в России за последние годы одержана практически полная победа над скиммингом.