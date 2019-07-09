09.07.2019 11:00 337

Рубль во вторник утром тяготеет к минусу на фоне аналогичной динамики валют-аналогов и нефти, при этом изменения незначительны, как и возможная биржевая активность в течение всего дня перед важным событием недели — полугодовым отчетом главы ФРС в среду и четверг.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,75, и российская валюта теряет 5 копеек от уровней предыдущего закрытия.

В паре с евро рубль к 10.20 МСК был у отметки 71,43, теряя 6 копеек.

"Пока нет поводов для серьезного движения на валютном рынке: рост пары доллар/рубль локально ограничен диапазоном 64,10-64,30, а снижение – отметкой 62,80", — полагает Алексей Антонов из компании Алор Брокер.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,1%, и баррель оценивается в $64,02.

На форексе доллар немного дорожает в паре с евро, котировки вблизи $1,1208, небольшой рост он показывает с начала дня и против большинства других конкурентов.

Поддержкой доллару остается уход с рынков ожиданий агрессивного снижения ставки ФРС после сильной июньской трудовой статистики, а прояснить ситуацию с ближайшими шагами Федрезерва и поможет выступление его главы Джерома Пауэлла 10-11 июля.

Пауэлл будет выступать и сегодня (15.45 МСК), на проводимом ФРБ Бостона мероприятии.

Пока на рынках превалируют прогнозы снижения ставки по доллару 31 июля на 25 базисных пунктов, однако появляются и ожидания смягчения политики ФРС лишь в сентябре.

В свою очередь, на прошлой неделе председатель ЦБР Эльвира Набиуллина допустила возможность снижения на совете директоров 26 июля ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов с текущего значения 7,50% годовых, что ослабит привлекательность операций кэрри-трейд с рублем.

В пользу рубля может выступать факт снижения Банком России объема валютных интервенций: с учетом плановых и отложенных операций он сейчас покупает валюту на 12,8 миллиарда в день ($202 миллиона) против ежедневных июньских покупок на 19,1 миллиарда рублей ($301 миллион).

Против же сейчас играет сезонное ухудшение текущего счета РФ, в том числе связанное с обратной конверсией получаемых иностранными акционерами рублевых дивидендов.

Владимир АБРАМОВ. Редактировала Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА