10.07.2019 09:00 315

Некогда крупнейший в стране производитель кваса «Дека», находящийся в процедуре банкротства, может поставлять продукцию в розничные сети через структуру, аффилированную с Сити Инвест Банком — основным кредитором компании. Как считает другой кредитор «Деки» — ВТБ, таким образом наносится ущерб финансовым показателям должника, поскольку договор с контрагентом мог быть заключен на невыгодных условиях. Госбанк пытался наложить запрет на эти поставки, но безуспешно. Но у ВТБ есть шанс оспорить сделку, как только в «Деке» будет введено внешнее управление, не исключают юристы.

ВТБ попытался запретить АО «Дека» — производителю кваса — передавать продукцию, движимое и недвижимое имущество, а также производственные мощности в пользу «Декалитра» без согласия временного управляющего, следует из картотеки арбитражных дел. По мнению банка, «Декалитр» аффилирован с одним из основных кредиторов «Деки» — Сити Инвест Банком. Есть основания полагать, что продукция «Деки» реализуется через стороннюю компанию, а производитель не получает равноценной оплаты, утверждают в ВТБ. Этот спор госбанк инициировал, так как сам является кредитором производителя (заём выдан на 692 млн руб.).

Впрочем, арбитражный суд Новгородской области, где слушалось дело, отказался вводить обеспечительные меры, сославшись на отсутствие доказательств. В пресс-службе ВТБ заявили "Ъ", что банк использует все способы для защиты своих интересов. В «Деке» и Сити Инвест Банке не ответили на запросы "Ъ".

По собственным данным, новгородская «Дека» (бренды «Никола», «Хлебный квас») по итогам 2017 года была лидером производства кваса с долей рынка 35%. За тот же период выручка компании сократилась на 33%, до 2,9 млрд руб., чистая прибыль упала на 93%, до 15 млн руб. (более свежих данных нет). Основным бенефициаром считается гендиректор Николай Левицкий. В мае 2019 года в отношении компании введена процедура наблюдения. Кроме ВТБ основной кредитор производителя кваса — Сити Инвест Банк (долг 1,3 млрд руб.).

Информацию о том, что «Декалитр» сбывает продукцию «Деки», "Ъ" подтвердили в «Ленте». Как рассказали в пресс-службе ритейлера, в сети продается квас «Никола», произведенный «Декой», но поставщиком выступает «Декалитр». В обоснование своего заявления ВТБ привел данные, что гендиректор «Декалитра» Олег Коржов занимает аналогичную должность в ООО «Ирбис», которое через «Исток» принадлежит «Ювент Парнерз» — контролирующему акционеру Сити Инвест Банка. ВТБ также указывает, что «Декалитр» зарегистрирован по одному адресу с «Неополис», участником которой выступают исключительно лица, связанные с Сити Инвест Банком: «Нева-Лизинг», «Аспект» и «Адэкс».

В конце апреля 2018 года пресечь незаконный ввод товаров в оборот со стороны «Декалитра» пытался офшор Mediapoint — владелец бренда «Никола», но безуспешно. В своем иске в арбитражный суд Mediapoint в качестве третьих лиц указал «О'Кей» (одноименная сеть гипермаркетов и дискаунтер «Да!») и X5 Retail Group, что является косвенным подтверждением тому, что «Декалитр» поставлял «Николу» в сети. Представитель «О'Кей» от комментариев отказался. В X5 не ответили на запрос "Ъ". Исходя из данных Федеральной службы по интеллектуальным правам, торговый знак «Никола» находится в залоге у «Нева-Лизинг», связанной с Сити Инвест Банком.

Сама по себе аффилированность, на которую ссылается ВТБ, еще не доказывает, что договоры между «Декалитром» и «Декой» заключены для незаконного вывода средств в пользу Сити Инвест Банка, говорит адвокат Forward Legal Александр Филатов. Но практика вывода кредиторами или контролирующими лицами должника активов в свою пользу в России распространена, отмечает он. По мнению гендиректора юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павла Герасимова, можно предположить, что близкие к собственникам банка компании таким образом могут получать выгоду от реализации продукции «Деки». Руководитель направления «Банкротство» бюро «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков прогнозирует, что ВТБ сможет в дальнейшем оспорить сделки между «Декой» и «Декалитром», доказав, что сделки совершались в ущерб должнику. Но это может случиться после введения следующей процедуры банкротства «Деки» — внешнего управления или конкурсного производства.

Алексей ПОЛУХИН