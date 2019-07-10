10.07.2019 09:10 311

Вопрос налогообложения криптодеятельности все еще остается открытым. Однако текущие законодательные инициативы по выведению индустрии из «серой» зоны могут принести криптоэнтузиастам немало проблем.

Россия шаг за шагом создает правила игры для регулирования деятельности отечественных криптоэнтузиастов. Весной этого года в Гражданском кодексе появилось понятие «цифровые права», а в июле ожидается принятие законов о цифровых активах и краудфандинге как о российском варианте ICO. Это явный сигнал, что игнорировать стремительно растущую цифровую финансовую индустрию уже невозможно. Обороты слишком велики, и криптобизнес должен пополнять государственную казну.

Подготовка почвы

Законопроект о цифровых финансовых активах больше не о налогах, а в первую очередь о создании понятийного аппарата. Это поможет ключевым игрокам говорить на одном языке и двигаться дальше в развитии и регулировании отрасли. Документ определит, что такое «цифровые финансовые активы», какие они бывают и как взаимосвязаны с «цифровыми правами», которые уже закреплены в Гражданском кодексе .

Между тем второй законопроект — о привлечении инвестиций с использовании инвестиционных платформ (краудфандинге) , включая ICO, — имеет большее отношение к налоговой тематике. Например, если речь идет об инвестиционных платформах, то это напрямую подразумевает сбор денег в обмен на определенные цифровые финансовые активы. В результате кроме выручки эмитируются инвестиционные цифровые права, происходит их оборот — покупка, продажа, взнос в качестве уставного капитала. Это дает государству больше возможностей понять, как, когда и по какой цене происходит реализация, определить налоговые последствия этих сделок и взыскать необходимую сумму в бюджет.

В целом можно сказать, что сейчас власти стремятся создать базу для последующего внедрения налогообложения. Поправки в Гражданский кодекс (Федеральный закон №34-ФЗ), которые вступят в силу этой осенью, отчасти устранили пробел в законодательстве. В частности, цифровые права отнесли к имущественным, что сделало возможным их регулирование с точки зрения Налогового кодекса. Между тем до окончательного одобрения законопроектов, обсуждаемых сейчас, сложно сказать, стремятся ли власти создать в этой области что-то новое или все-таки придерживаются традиционного подхода к сбору налогов.

Под одну гребенку

Российское законодательство пока не позволяет разделять цифровые активы на криптовалюту и токены. Ранее Эльвира Набиуллина отмечала , что выступает против запуска криптовалют в денежную систему, а регулятор изучает возможность использования stablecoins — криптовалют, стоимость которых привязана к реальным активам.

Сейчас криптовалюту и токены условно относят к двум категориям: выпущенные на российской инвестиционной платформе и на иной. При оптимистичном развитии ситуации ожидается закрепление понятий «криптовалюта» и «токен» и приравнивание их купли-продажи к операциям с условными денежными единицами. Ранее Минфин не исключил разрешения купли-продажи криптовалюты в России. Однако возникает сложность с определением их официального обменного курса, что затрудняет налогообложение.

Если предприниматель купил токены, например, за биткоины, то налоговые органы не смогут определить сумму расходов, чтобы рассчитать налогооблагаемый доход. Есть несколько возможных подходов, которые теоретически можно применить. Один из вариантов — это все-таки считать подобные сделки меной одного ЦФА на другой, что не потребует использования единого обменного курса.

При отсутствии официального курса ЦБ можно попытаться определить усредненный рыночный показатель, но тогда возникает вопрос, какое ведомство его будет рассчитывать и на основе данных каких криптовалютных бирж ? Но даже это не решит проблему до конца, так как будут возникать споры, почему для расчета взяли курсы именно с 10 платформ, а не 15, например, так как в таком случае средние цифры будут другими. Пока этот подход не применяла ни одна страна мира, поэтому такое развитие ситуации возможно лишь в далекой перспективе.

Более классический подход — ориентироваться на то, что токены как инвестиционный инструмент будут покупать за обычные («фиатные») деньги, например, с валютного счета. Законопроект прямо устанавливает , что цифровые активы не являются законным средством платежа, а единственным платежным средством остается рубль. При таком раскладе это обычная внешнеторговая сделка, которую легко отследить и рассчитать расходы по курсу ЦБ в рублях, а также подтвердить документально. Это идеальный расклад для налоговых органов, но он вряд ли охватит существенный объем операций на криптовалютных биржах.

Криптобизнес по-русски

Развитие индустрии привлекает все больше людей , которые хотели бы зарабатывать на торговле криптоактивами, играя на росте и падении и получая прибыль благодаря возникшей разнице курсов. При этом зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель и работая на упрощенной системе налогообложения, вы столкнетесь с пробелами в законодательстве, которые могут снизить доходы этого низкомаржинального бизнеса.

Сейчас в России представители малого бизнеса на УСН выбирают одну из двух моделей оплаты налогов: 6% от оборота (дохода) или 15% от прибыли (дохода за вычетом расходов). При этом не уплачивается НДС, что дает серьезную налоговую экономию, и ряд других налогов. Например, предприниматель купил криптовалюты на 100 единиц, а продал на 110. Учитывая, что его прибыль невелика, он естественно стремится уменьшить размер налога и заплатить 15% от прибыли, а не 6% от всего дохода. Но здесь возникает проблема, поскольку по вступающему осенью в силу российскому законодательству он купил цифровые права, которые Гражданский и Налоговый кодексы будут считать имущественными правами. При этом 15-процентная «упрощенка» позволяет включить в список расходов только стандартные бизнес-траты: на заработную плату работникам, покупку основных средств, аренду помещения и другое, но не расходы на покупку имущественных прав. В результате предприниматель не может отнести покупку криптоактивов к расходам для налоговых целей и применить выгодную для него ставку по УСН.

Варианты, которые остаются в этой ситуации, — перейти на 6%-й налог от дохода (оборота), при котором не учитываются расходы, или уйти на общую систему налогообложения с НДС. Оба подхода невыгодны для предпринимателя, так как значительно увеличивают его налоговое бремя.

Больше чем хобби

Майнинг давно уже перешел из разряда хобби в полноценный бизнес , который, несмотря на текущие пробелы в законодательстве, достаточно легко взять под контроль и обложить налогами.

Сложность майнинговых вычислений значительно повысилась за последние годы, и майнингом уже занимаются в промышленных масштабах, приобретая специализированные вычислительные устройства — майнеры . Кроме того, необходимо потратиться на электроэнергию для питания майнеров, системы охлаждения и иное оборудование, арендовать помещение и заплатить комиссию за участие в майнинговых пулах, чтобы получать долю от заработанной общей выручки.

Налоговики могут применить универсальный подход к этому виду деятельности, учитывая ряд ключевых признаков предпринимательской деятельности, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. Во-первых, предприниматель совершает ряд действий с определенной целью — приобретает технические средства для получения прибыли. Во-вторых, его бизнес систематический, то есть человек не просто один раз помайнил, выключил устройство, поставил на полку и забыл, а совершает определенные действия регулярно. В-третьих, он получает доход, зарабатывая криптоактивы и превращая их в фиатные деньги. В результате по формальным признакам налоговые органы эту деятельность вполне могут назвать предпринимательской и взыскать налоги.

При этом даже если бизнесмен не зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, то вычислить его будет не так уж и сложно. В первую очередь внимание банка привлекут регулярные финансовые поступления больших сумм из-за рубежа с неясным назначением платежа. После необходимых запросов налоговые органы, в свою очередь, поймут, что это деньги от «выхода в фиат» — продажи добытой криптовалюты за обычные деньги, например, на криптовалютных биржах. В результате контрольных мероприятий они обнаружат «майнинговую ферму» и начнут взыскание неуплаченных налогов.

В частности, за отсутствие регистрации в качестве предпринимателя установлен административный штраф до двух тысяч рублей. За ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе — налоговый штраф в размере 10% от доходов, полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 40 000 рублей. За непредоставление налоговых деклараций — 5% от дохода за каждый месяц просрочки, но не более 30% от суммы всего дохода.

Кроме того, будут доначислены налоги, которые могли возникнуть, если бы майнер зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Поскольку регистрация отсутствует, равно как и выбор упрощенной системы налогообложения, с него как минимум взыщут 13% НДФЛ и 20% НДС по общей системе налогообложения. В итоге если требование об уплате налога не будет исполнено в течение двух месяцев, материалы передадут в следственные органы, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, если сумма неуплаченных налогов превысит 900 000 рублей.

Налоговые органы пока не выработали единообразный подход к тому, как в российском правовом поле будут регулироваться цифровые финансовые активы, как отечественные, которые будут выпущены по новому закону, так и зарубежные, которые используются в мире уже сейчас. Это вынуждает проверяющих использовать доступные им сейчас контрольные механизмы и руководствоваться простой логикой: люди могут сколько угодно зарабатывать криптоактивы, но в конечном счете всем нужны реальные деньги. Поскольку полученные средства перемещаются с помощью банков, это позволяет их обнаружить, измерить и обложить налогом. В этой связи криптоэнтузиастам целесообразно планировать налогообложение своих доходов заранее.

Дмитрий КИРИЛЛОВ, Forbes Contributor

