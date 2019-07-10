10.07.2019 09:20 326

До 70% новых инвесторов — физических лиц, желающих вложить свои средства на российском финансовом рынке, могут пострадать от поправок в закон о рынке ценных бумаг, меняющих градацию инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Нововведения создадут для них «препятствия и ограничения», пишут в совместном письме в Госдуму крупнейшие игроки рынка брокерских услуг (есть у РБК, его подлинность подтвердили четыре профучастника). Под письмом, адресованным главе комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолию Аксакову, стоят подписи топ-менеджеров Альфа-банка, БКС, «ВТБ Капитала», НП «РТС», Тинькофф Банка и «Финама».

Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.

Письмо с похожими предложениями ранее, в конце июня, направили Аксакову две саморегулируемые организации (СРО) финансового рынка (подлинность подтвердили РБК два источника) — Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА).

Профучастники обсуждали законопроект о категоризации инвесторов 9 июля на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, рассказали РБК два участника встречи. То, что встреча состоялась, подтвердил РБК предправления НАУФОР Алексей Тимофеев, но ее содержание обсуждать отказался. Как сообщил один из источников, игрокам рынка по ключевым вопросам переубедить регулятора не удалось. Единственная уступка, на которую готов пойти ЦБ, — не вводить тестирование для перехода инвестора из категории в категорию, оставив лишь один вид тестов — на знание того или иного финансового инструмента, рассказал он.

От чего ЦБ и депутаты пытаются защитить инвесторов

ЦБ предложил разделить частных инвесторов на категории и ограничить перечень доступных неквалифицированным инвесторам операций еще несколько лет назад. «Если мы хотим, чтобы на фондовый рынок пришел массовый инвестор, чтобы этот инструмент стал привлекательным для миллионов наших граждан, значит, наша главная задача — защитить права начинающих неквалифицированных инвесторов, — заявлял первый зампред ЦБ Сергей Швецов. — И в первую очередь мы должны защитить начинающих инвесторов от рисков, которых они не понимают, и от возможных убытков, связанных с такими рисками».

В конце 2018 года группа депутатов во главе с Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, вводящий новую градацию частных инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Они предложили разделить инвесторов на четыре категории вместо двух, предусмотрели для отнесения к каждой свои критерии и список разрешенных сделок. Оценивать квалификацию и определять категорию частного инвестора должны брокеры, форекс-дилеры и другие профучастники рынка — в зависимости от того, чей он клиент. В конце мая Госдума одобрила законопроект в первом чтении и сейчас готовит его ко второму.

Частных инвесторов предлагают разделить на четыре категории:

особо защищенные неквалифицированные: по умолчанию все физлица. Профучастники смогут вкладывать их средства в простые и наименее рисковые инструменты; им разрешены сделки с ценными бумагами первого и второго котировальных списков (за исключением коммерческих облигаций), с паями инвестфондов, иностранной валютой и драгметаллами;

простые неквалифицированные: должны располагать средствами более 400 тыс. руб. или сдать специальный экзамен; им будут доступны более сложные инструменты — маржинальные сделки (на них берется заем у брокера) и производные финансовые инструменты (например, фьючерсные контракты), причем последние только после прохождения тестирования у брокера;

простые квалифицированные: располагают средствами от 10 млн руб., могут проводить любые сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами при условии, что брокер будет регулярно напоминать клиенту о рисках таких финансовых инструментов;

профессиональные: вложения от 50 млн руб., ограничений на инвестиции практически нет.

Инвестор может лишиться присвоенной категории во время ежегодного пересмотра брокером соответствия клиента его статусу. При потере более высокого статуса инвестор теряет доступ к определенным сделкам.

Что предлагают участники финансового рынка

Считать простыми неквалифицированными инвесторов с суммой на счете от 160 тыс. руб., а не 400 тыс. руб. По оценке НАУФОР и НФА, именно на этом уровне поведение инвестора меняется. НАУФОР еще в январе обсуждала такую возможность с ЦБ, но в ЦБ сообщили, что считают это нецелесообразным.

Одновременно СРО предлагают не давать особо защищенным инвесторам права совершать любые сделки в пределах 50 тыс. руб. По их мнению, это провоцирует таких инвесторов на излишний риск.

Разрешить всем инвесторам покупать иностранные ценные бумаги (поправки это запрещают), так как возможность вложиться в ценные бумаги известных зарубежных компаний привлекает население на фондовый рынок. Брокеры — за то, чтобы дать всем возможность покупать бумаги листингованных в России иностранных компаний независимо от уровня листинга, НАУФОР и НФА осторожнее: предлагают выделить среди них группы с наименьшим риском и наибольшей ликвидностью.

Расширить перечень доступных неквалифицированным инвесторам видов сделок: не только сделки купли-продажи ценных бумаг, но и сделки РЕПО, залога, обмена и другие.

Дать возможность торговать любыми финансовыми инструментами. Особо защищенные неквалифицированные инвесторы, как и простые неквалифицированные, должны иметь возможность вкладываться в любые инструменты, если пройдут у брокера тест на знание его характеристик.

Если неквалифицированный инвестор нанял доверительного управляющего или инвестиционного советника, ограничения по категории не должны на него распространяться.

И СРО, и профучастники предлагают отложить вступление закона в силу, чтобы было время подготовить ИТ-системы, специалистов и бюджеты: не через год, а через три после публикации.

Какими будут последствия законодательных нововведений

В нынешнем виде поправки «не защищают инвесторов от явных угроз и запрещают правильное и полезное», рассуждает вице-президент Тинькофф Банка Александр Емешев: «По нашим оценкам, пользователи нашего самого консервативного тарифа в результате предлагаемых нововведений лишатся 70% доступных им сейчас бумаг. Они уйдут с Санкт-Петербургской биржи и потеряют доступ к половине используемых ими сейчас инструментов на Мосбирже — не к суррогатам, а обычным акциям и облигациям». «Вместо того чтобы сделать инвестирование более популярным, мы фактически изгоняем частных инвесторов с рынка и затрудняем доступ на него новым игрокам», — возмущается он.

Особенно беспокоит запрет на покупку бумаг иностранных компаний, инвесторы из-за этого будут приобретать бумаги через иностранных брокеров, опасается Емешев, добавляя, что непонятно, чем обоснован порог 400 тыс. руб.: «Люди с портфелем 500 тыс. руб. ни в чем не успешнее тех, кто вложил 10 тыс. руб.». Объясняя предложение снизить этот порог до 160 тыс. руб., глава НАУФОР Алексей Тимофеев приводит следующую статистику: более 50% инвесторов с меньшей суммой на счете несут убытки — прежде всего из-за того, что совершают много операций и теряют деньги на ошибках и комиссиях, а более 50% инвесторов с суммой средств выше 160 тыс. руб. получают доход от своих операций.

Введение в силу законопроекта в текущем виде может стать достаточно серьезным ударом для фондового рынка, считает президент группы компаний «Финам» Владислав Кочетков: приток клиентов может сократиться на 30–40% из-за нежелания инвесторов сдавать экзамены и следовать иным требованиям, сократится инвестиционная активность клиентов, у которых не будет доступа к иностранным ценным бумагам и производным инструментам. Заметный ущерб будет нанесен бизнесу Санкт-Петербургской биржи, на Московской бирже пострадает сегмент деривативов, добавляет он.

«Мы считаем важным сохранить доступ к финансовому рынку существующим клиентам и не ограничивать их операции», — говорит управляющий директор Мосбиржи по фондовому рынку Анна Кузнецова, напоминая, что в последние годы наблюдается снижение среднего объема средств на брокерских счетах частных лиц, так как на рынок приходит массовый инвестор, предпочитающий более консервативный подход к инвестициям.

ЦБ на момент публикации не ответил на запрос РБК, связаться с Аксаковым не удалось.

Татьяна ЛОМСКАЯ, Евгения ЧЕРНЫШОВА