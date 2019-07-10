10.07.2019 09:50 334

В России планируют официально разрешить продажу ювелирных изделий с драгоценными камнями через интернет. Проект постановления правительства об этом разместил Минфин для общественного обсуждения. Прямого запрета на онлайн-продажу украшений в стране нет, но из-за разночтений в законодательстве многих ритейлеров в Сети блокируют за реализацию ювелирных товаров. Правительство начало работу над совершенствованием этого механизма несколько лет назад, однако основные коллизии всё еще существуют. Именно их и призван снять проект Минфина. Рынок онлайн-продаж ювелирной продукции в 2018 году вырос в три раза — до 12 млрд рублей, отметили эксперты. А после снятия всех правовых разночтений у этого сегмента откроются еще большие перспективы.

Проект постановления, которое подготовил Минфин, устранит существующие коллизии для продажи ювелирных изделий в интернете. В документе отмечается, что поправки вносятся в постановление № 612 «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом», которые будут однозначно трактовать возможность реализовывать драгоценности через Сеть.

Сегодня в России, несмотря на действующие ограничения, десятки интернет-магазинов все-таки продают ювелирную продукцию. Проблема сложилась из-за коллизий в законодательстве, рассказал «Известиям» генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин. Так, еще в 1992 году вышел указ президента, который установил перечень продукции, запрещенной для свободного оборота. В него вошли драгоценные металлы и камни, а также изделия из них. В 2007 году, вышло постановление правительства о регулировании дистанционной продажи товаров, которое в том числе накладывало ограничения на продажу продукции из списка 1992 года.

Как пояснил Эдуард Уткин, согласно Гражданскому кодексу, ограничения на оборот каких-либо товаров могут быть установлены только законом. Но в данном случае его в России нет. Есть только запрет на оборот драгоценных металлов и камней, то есть сырья.

— Из-за того что некоторые органы в регионах как-то умудряются перепутать ювелирные изделия с драгоценными металлами, возникают претензии, блокируются сайты, которые продают драгоценные украшения, — отметил эксперт.

Он добавил, что затем эти решения приходится оспаривать и есть положительные примеры, когда суды отменяли блокировку.

В пресс-службе Роскомнадзора «Известиям» рассказали, что на сегодняшний день заблокированы пять сайтов интернет-магазинов, которые осуществляли дистанционную продажу ювелирных изделий. Профессиональные предпринимательские сообщества и организации неоднократно обращались в Минфин с просьбой исключить из перечня запрещенных к продаже в интернете товаров ювелирные изделия из драгоценных металлов или камней, уточнили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Сегмент ювелирной продукции в электронной торговле стремительно увеличивается. Так, объем продаж драгоценных изделий через интернет по итогам 2018 года составил примерно 12 млрд рублей, а годом ранее — около 4,6 млрд рублей, то есть произошел почти трехкратный рост, рассказал «Известиям» глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По его мнению, при устранении оставшихся правовых коллизий у рынка откроются еще большие перспективы. По словам главы АКИТ, официально в России можно торговать ювелирной продукцией через интернет, но многие компании не рискуют это делать именно из-за разночтений в законодательстве и неоднозначно прописанных в нем норм.

Несмотря на то что есть и разъяснения Пробирной палаты, и решения Верховного суда, грамотно толковать нормы законодательства в этом плане могут только юристы высокого класса, но содержать такого специалиста может позволить себе не любая компания, добавил Артем Соколов.

— Чтобы все участники рынка могли однозначно выстраивать свои бизнес-процессы, должно быть единое понимание норм, и существующие коллизии давно пора снять, — отметил глава АКИТ. — Минэкономразвития начало это работу несколько лет назад и внесло ряд поправок. Но главная коллизия кроется как раз в 612-м постановлении, и на ее устранение и направлен проект Минфина.

В пресс-службе Минэкономразвития оперативно не ответили на вопрос «Известий» о перспективах онлайн-торговли драгоценностями в интернете.

Елена РОЖКОВА