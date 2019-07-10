10.07.2019 10:00 327

После нескольких месяцев дискуссий правительство направило в Госдуму предложения о том, как изменить механизм стабилизации цен на топливо в России. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс опубликованы на сайте кабмина.

Если поправки будут приняты, во втором полугодии 2019 года за сдерживание цен на топливо компании могут получить дополнительные компенсации на 20 млрд руб., а в 2020 году — более 132 млрд руб. при текущих нефтяных котировках, рассказал РБК консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. Размер субсидии колеблется в зависимости от цен на нефть, курса рубля и спредов по нефтепродуктам (разница между ценой на нефть и нефтепродукты). Ранее EY оценивала дополнительную субсидию в 2019 году в 50 млрд руб., в 2020-м — в 90 млрд руб.

Но изменение формулы компенсаций будет почти полностью компенсировано за счет роста налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), предупреждает Тыртов. По его оценкам, в 2019 году налоговая нагрузка на добычу вырастет на 19 млрд руб., а в 2020 году — уже на 120–130 млрд руб.

Правительство придумало схему компенсации, так называемую демпфирующую надбавку, в прошлом году после резкого скачка цен на бензин и дизельное топливо. Демпфер должен был стать экономической альтернативой принудительной заморозке цен на топливо. Механизм работает в обе стороны: если компании продают на внутреннем рынке топливо с большим дисконтом, бюджет компенсирует им недополученные доходы. Если же на внутреннем рынке формируется премия, нефтяники делятся дополнительными доходами с бюджетом.

Нефтяные компании с прошлого года критиковали формулу демпфера, предлагая правительству увеличить субсидию на топливо. Компании начинают терять маржу от продажи топлива на внутреннем рынке из-за роста цен на нефть, но одновременно зарабатывают сверхприбыль от продажи сырья, парировал Минфин. За счет этих сверхдоходов в добыче нефтяники и могли бы субсидировать низкие цены на топливо, указывало ведомство.

Демпфер заработал с 1 января 2019 года и сразу неправильно: нефтяники продавали бензин на внутреннем рынке с дисконтом, но все равно вынуждены были доплатить государству. После этого чиновники все же решили изменить его параметры. При этом Минфин добился законодательного оформления предложения субсидировать нефтепереработку за счет добычи. НДПИ не учитывается при формировании цен на топливо, так что решение правительства поднять этот налог не приведет к удорожанию бензина и дизеля, сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Но решение правительства может негативно сказаться на сегменте добычи из-за роста инвестиционных рисков, говорит Тыртов. НДПИ вырастет, но незначительно — на 1–1,5%, парирует аналитик АКРА Василий Танурков. Больше всего пострадают те компании, у которых добыча значительно превышает объем переработки нефти, указывает он. Например, Иркутская нефтяная компания, «РуссНефть» и «Нефтиса» (крупнейший совладелец двух последних компаний — группа «Сафмар» Михаила Гуцериева) вовсе не имеют НПЗ, для этих компаний просто вырастет НДПИ. Для вертикально интегрированных компаний (имеют и добычный бизнес, и НПЗ с АЗС, например «Роснефть» и ЛУКОЙЛ) эффект будет незначительным, считает Полищук. Рентабельность добычи в России по-прежнему очень высокая и небольшое перераспределение маржи в пользу переработки не будет проблемой для компаний, объясняет он. По его словам, рентабельность в сегменте upstream (добыча) поддерживается за счет новой налоговой системы и налогового маневра.

Представители «Роснефти», ЛУКОЙЛа, и «РуссНефти» отказались от комментариев, представитель «Газпром нефти» пока не ответил на запрос РБК.

Алина ФАДЕЕВА

При участии: Людмила ПОДОБЕДОВА