10.07.2019 10:10 470

Как стало известно "Ъ", от разбоя, в котором обвиняются семь сотрудников ФСБ, пострадали граждане КНР, работающие в торговом комплексе «Садовод». 140 млн руб., предположительно, похищенных чекистами, они собирались обменять на доллары. При этом после налета пропал предприниматель Борис Караматов — один из фигурантов дела о хищении активов застреленного в Подмосковье основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева.

Около 140 млн руб. было похищено из офиса на улице Ивана Бабушкина, 16а 10 июня. Следует отметить, что по этому адресу располагается небольшой коммерческий банк «Металлург». Источники "Ъ" отмечают, что деньги принадлежали бизнесменам из КНР, которые рассчитывали обменять их на $2,5 млн. После разбоя (ст. 162 УК РФ), расследование которого закончилось массовыми арестами сотрудников управлений «К», «А» и «В» ФСБ, исчез Борис Караматов, занимавшийся обменными операциями и арендовавший офис по тому же адресу. Знакомые бизнесмена утверждают, что незадолго до исчезновения он интересовался у них, кто именно может расследовать преступления, связанные с незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. Для отправки на родину предназначались и доллары, которые рассчитывали получить китайцы.

Точно не зная, знакомые посоветовали ему написать заявление в ближайший отдел полиции, но от такого предложения господин Караматов отказался, опасаясь, по его словам, какой-нибудь провокации. «Доживем до понедельника (10 июня.— "Ъ"), тогда и будет известно»,— уклончиво ответил он одному из своих друзей, который 7 июня поинтересовался, обращался ли тот в полицию.

Во вторник, 11 июня, знакомые начали звонить Борису Караматову, но телефоны абонента оказались отключены. Спустя неделю, безуспешно пытаясь дозвониться в Россию до своего родственника, к поискам через знакомых подключились сын и брат Бориса Караматова, проживающие в Вашингтоне. Следует отметить, что, по информации мессенджера WhatsApp, Борис Караматов последний раз был в сети 10 июня в 12 часов дня, а это совпало с разбойным нападением, в котором обвиняются офицеры ФСБ.

Отметим, что Борис Караматов, возглавлявший ООО «Евразия», управляющее активами основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева, проходил обвиняемым сначала в убийстве бизнесмена в 2014 году, а потом в хищении его многомиллиардных активов. В итоге бизнесмена, который активно сотрудничал со следствием, перевели из СИЗО под домашний арест, а потом и вовсе освободили под подписку о невыезде. Предполагалось, что в этом году его уголовное дело поступит в суд для рассмотрения по существу. Кто именно застрелил предпринимателя Минеева, так и осталось неизвестным, но было установлено, что его активы в виде коммерческой недвижимости пытались похитить как минимум две группы злоумышленников.

При этом следует отметить, что в самом банке «Металлург» утверждают, что никаких инцидентов в его офисах не происходило, а деньги банка или его клиентов не похищались.

Юрий СЕНАТОРОВ