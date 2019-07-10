10.07.2019 12:00 394

Некрупные банки обяжут собирать биометрические данные клиентов — но не с нынешнего года, как предполагалось ранее, а с 2021 года. Законопроект получил рекомендацию комитета Госдумы по финансовому рынку и может быть рассмотрен нижней палатой 16 июля.

Готовящийся к первому чтению законопроект переносит на два года — на 1 января 2021 года — срок начала обязательного сбора биометрических персональных данных банками с базовой лицензией.

Согласно законопроекту, банки должны будут подключиться к единой биометрической системе и осуществлять сбор такого рода данных. Можно начать сбор биометрии и раньше — по готовности. Перечень банков, которым разрешено это делать, будет размещаться на сайте Центробанка.

Крупные банки — банки с универсальной лицензией уже приступили к внедрению необходимых инфраструктурных решений. Сбор биометрических данных клиентов стартовал с 1 июля 2018 года. Пройдя идентификацию в системе, клиент может с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты на портале госуслуг.

Банкам же с базовой лицензией в силу их меньшего размера требуется больше времени для подготовки и внедрения механизма удаленной идентификации.

Татьяна ЗАМАХИНА

