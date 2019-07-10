10.07.2019 13:00 317

Счетная палата считает «слишком оптимистичным» прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%. Об этом глава контрольного ведомства Алексей Кудрин заявил в Совете Федерации на обсуждении поправок в бюджет 2019 года, передает «Интерфакс».

«Казалось бы, не так много — 1%, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,3%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематично», — считает Кудрин.

По прогнозу предполагалось, что количество бедных в 2019 году снизится с 12,9% до 10,5% от населения, сейчас в обосновании поправок в бюджет этот показатель снизился до 12%, обратил внимание Кудрин. «Это тоже немало — на 1,5 млн предполагается снизить количество бедных в стране в этот год, но, как я сказал, здесь пока остается под вопросом выполнение некоторых показателей, которые, по сути, являются основанием для выполнения даже этой скромной цели», — предупредил он.

По словам Кудрина, прогноз Силуанова о росте ВВП в 2019 году на 1,3% также остается «в зоне риска». Он напомнил, что в I квартале экономика выросла на 0,5% в годовом измерении, а в сравнении с последним кварталом 2018 года экономика показала снижение темпов роста.

В мае Счетная палата сообщала , что необходимо увеличение реальных доходов не меньше чем на 1% за квартал, чтобы в 2019 году выйти даже на 0,1% роста. Контрольное ведомство заключало, что динамика реальных располагаемых доходов населения, скорее всего, останется отрицательной.

Силуанов же отмечал , что доходы россиян тянут вниз расчеты по кредитам и сокращение теневого сектора в экономике, однако заявлял, что правительство ожидает роста реальных доходов населения выше инфляции.

Росстат в апреле пересчитал по новой методике реальные доходы населения России за прежние годы. Оказалось, что за пять лет по сравнению с докризисным 2013 годом они упали на 8,3%, а не на 10,2%. Пересчет также прервал серию из пяти лет подряд снижения реальных доходов, поскольку в 2018 году падение доходов на 0,1% сменилось ростом на 0,2%.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

