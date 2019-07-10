10.07.2019 15:00 303

Суд арестовал 8,7 млрд рублей, находящихся на счетах бывшего министра, участника списка Forbes Михаила Абызова. Защита экс-министра узнала об этом из прессы.

О том, что Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (около 8,7 млрд рублей по текущему курсу), находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова F 164, в среду сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, об аресте средств просило следствие, 4 июля суд ходатайство удовлетворил.

Защита Абызова о постановлении суда узнала из прессы, сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Александр Аснис. «Ни Абызов, ни его защита не были уведомлены ни следствием, ни судом о рассмотрении ходатайства об аресте данного имущества, в связи с чем мы были лишены возможности участвовать в судебном заседании, что является нарушением закона. После ознакомления с судебным актом мы примем решение о его обжаловании», — сказал он.

В апреле Басманный суд уже арестовывал денежные средства Абызова на сумму более 437 млн рублей, находящиеся на расчетных счетах. Арест также был наложен на два земельных участка и два жилых дома, расположенных в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машиноместо в Москве. 16 июня Преображенский суд Москвы также арестовал 1667 обыкновенных акций акционерного общества «Промышленные технологии», стоимость которых следствие оценивает в 160 000 рублей. По мнению следствия, арест имущества необходим для обеспечения выплаты компенсации потерпевшим и штрафа государству в случае вынесения Абызову обвинительного приговора.

Бывшего министра арестовали в марте 2019 года. Ему вменяют хищение и вывод за рубеж 4 млрд рублей и создание преступного сообщества с использованием служебного положения. Следствие утверждает, что с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, вместе с другими подозреваемыми обманул акционеров «СИБЭКО» и «РЭС», похитив принадлежащие им средства. Своей вины Абызов не признал .

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Абызова до 25 июля.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

