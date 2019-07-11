11.07.2019 08:00 395

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", специально для "Российской газеты":

- Валютный рынок готовится к публикациям отчетов американских компаний за III квартал финансового года.

Ожидается снижение показателей выручки в годовом исчислении для большинства отраслей. Однако возможны позитивные сюрпризы от статистики банков и производственного сегмента, а также компаний сектора здравоохранения.

Данные отчетности будут, вероятно, оказывать влияние и на оценки перспектив "смягчения" кредитной политики ФРС на сессии 30-31 июля. Они по-прежнему важные для краткосрочного тренда котировок. Но в краткосрочном периоде неопределенность в отношении корпоративной статистики может вызвать ослабление спроса на относительно высокорискованные активы, что негативно для курсов валют развивающихся стран.

С другой стороны, обнадеживает информация с нефтяного рынка . Сокращение добычи ведущими производителями в условиях повышения рисков является прецедентом для нефтяников. Текущий уровень добычи ОПЕК, не учитывая информацию о спаде добычи нефти в РФ, представляется сейчас достаточным, чтобы поддерживать цены вблизи текущих уровней и создавать предпосылки их роста к отметкам 70-75 долларов за баррель при улучшении рыночного и макроэкономического фона. Это позитивная для курса рубля информация.

Учитывая эти факторы, мы ожидаем небольшое повышение курса рубля на торгах в четверг. Прогнозный диапазон для курсов USD/RUB и EUR/RUB составляет 63,10-63,40 и 71-71,30 соответственно.

Но укрепление рубля может быть более значительным. На днях появилась новость , что уже осенью США могут столкнуться с дефолтом. Об этом говорится в докладе Центра двухпартийной политики. Аналитики подчеркивают, что Вашингтон может превысить лимит государственного долга уже в начале сентября, если конгресс не примет решения по его повышению.

Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса. Однако затем произойдет ослабление возможностей США в фондировании своей экономики, снижение роли их финансового сегмента на мировом рынке, а также значительное сокращение ВВП за счет сжатия непроизводственного сегмента. Произойдет рост инфляции. И тогда при наличии адекватных, направленных на обеспечение суверенных интересов мер национальных правительств других ведущих стран, все это приведет в перспективе нескольких кварталов к ослаблению курса доллара на мировом рынке. В том числе, и к рублю, на несколько десятков процентов (снижение доллара на 20 процентов опустит курс до 51 рубля. — Ред).

При этом, с точки зрения долгосрочного периода, негативный тренд и перспектива дальнейшего ослабления для доллара сохранится и после дефолта. Но вероятность такого дефолта в США невысока.

Георгий ПАНИН