11.07.2019 08:10 239

Оперативный контроль за финансовым исполнением нацпроектов на сегодняшний день практически недоступен для общественности. РБК не обнаружил публичной ежемесячной информации о кассовом исполнении нацпроектов на сайте Минфина (minfin.ru), Счетной палаты (audit.gov.ru), Едином портале бюджетной системы (budget.gov.ru) или профильном портале нацпроектов (futurerussia.gov.ru). Формально только Федеральное казначейство публикует ежемесячные отчеты, но получить ясное представление о выполнении масштабных задач майского указа президента практически невозможно.

Низкая прозрачность

Лишь 7% россиян понимают, что из себя представляют национальные проекты, приводила результаты общественного опроса глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Граждане пока слабо представляют их смысл, соглашался президент Владимир Путин во время «Прямой линии».

Правительство не предоставляет оперативных данных о кассовом исполнении национальных проектов в удобном виде. Представление об уровне расходования средств можно получить из публичных заявлений членов кабинета министров или отдельных документов. Например, в марте министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что фактическое расходование на реализацию нацпроектов находится на уровне ниже 10%. В июне в заключениях на поправки в бюджет 2019 года Счетная палата и комитет Госдумы по бюджету приводили данные по исполнению нацпроектов на 1 мая и 22 мая соответственно.

Счетная палата ведет ежемесячный оперативный контроль за каждым нацпроектом, сообщила РБК пресс-служба ведомства. Однако данные публикуются лишь раз в квартал, и на настоящий момент доступна информация лишь на 1 апреля. Вопрос об оперативном докладе об исполнении федерального бюджета, включая нацпроекты, за первое полугодие аудиторы рассмотрят в середине августа. «Материалы после их утверждения коллегией будут опубликованы на официальном сайте Счетной палаты», — заверили в ведомстве.

«Информация о кассовом исполнении расходов по всему федеральному бюджету в открытом доступе публикуется на Едином портале бюджетной системы, а также Федеральным казначейством. Доступ к этой информации есть у всех», — сообщила РБК в свою очередь пресс-служба Минфина.

«Публикация информации об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов на Едином портале бюджетной системы планируется осенью текущего года, мы уже работаем над этим. В настоящее время Минфином России прорабатывается вопрос состава информации, подлежащей публикации, а также периодичности ее актуализации», — добавили в министерстве.

Национальные проекты и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» определят российскую экономическую и социальную политику на ближайшие шесть лет. На их реализацию потратят 25,7 трлн руб. с 2019 до 2024 год. Одним из источников средств на финансирование нацпроектов стали дополнительные доходы бюджета от повышения НДС с 18 до 20%.

Свыше половины расходов (13,2 трлн руб.) обеспечит федеральный бюджет, 19% (4,9 трлн руб.) возьмут на себя регионы. При этом около 95% региональных обязательств будет обеспечено федеральными субсидиями.

Расчет вручную

Казначейство включает расходы на нацпроекты в ежемесячные отчеты об исполнении федерального бюджета, сообщила РБК пресс-служба ведомства. Однако оперативно узнать, сколько денег на данный момент выделено на тот или иной проект, невозможно. Для этого требуется вручную вычленять расходы на каждый нацпроект по кодам бюджетной классификации и складывать значения отдельных статей. Такая процедура по одному нацпроекту занимает до получаса. Напрямую увидеть кассовое исполнение по нацпроектам невозможно.

Информация о расходовании средств на нацпроекты достаточно закрыта, хотя публичный контроль, на что потрачены бюджетные средства, очень важен, прокомментировала РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. Послужить оправданием может только то, что реализация нацпроектов только началась. «Сам маховик работы над нацпроектами не вполне раскачался», — отмечает руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Сколько средств уже освоено

Основным доступным ориентиром остается информация, которую иногда озвучивают Счетная палата и депутаты. Счетная палата опубликовала данные по всем нацпроектам на 1 мая (.pdf) Последние актуальные цифры на конец мая раскрыл комитет по бюджету и налогам Госдумы (.pdf):

всего по состоянию на 22 мая исполнение нацпроектов составило 25,6%, или 440,5 млрд руб.;

на более чем половину нацпроектов освоено менее 20% бюджета;

«критически низкий» уровень исполнения (менее 1%) у нацпроекта «Цифровая экономика»;

в группе отстающих также «Безопасные и качественные автодороги» (2,9%), «Производительность труда и поддержка занятости» (4,0%), «Экология» (7,5%), «Образование» (15,8%), «Культура» (17,7%) и инфраструктурного плана (12%);

приняты бюджетные обязательства на чуть более 85% бюджета — 1,4 трлн из 1,6 трлн руб. Основные причины — нет соглашений с юрлицами, госконтрактов на товары и услуги, соглашений о предоставлении субсидий госучреждениям.

Важен результат, а не сумма расходов

Исполнение национальных проектов отражает государственные приоритеты, считает Колесников. «Реализация нацпроектов «Здравоохранение» и «Жилье», на которые уже освоено больше всего средств, наиболее важна для погашения социальной напряженности», — отметил он. А низкое исполнение по ряду нацпроектов говорит о неопределенности и продолжающихся спорах внутри того или иного нацпроекта.

Нужно учитывать специфику разных сфер, подчеркивает Суслина. «Не все проекты требуют равномерного финансирования. Лишь часть проектов требует крупных вложений уже на начальной стадии», — пояснила она. При этом формально судить об исполнении нацпроектов только по расходам — некорректно, отмечает эксперт. «Можно потратить всю сумму, но не достичь результатов. Оценивать необходимо не количественно, а качественно, достигнут ли результат, а не сколько потрачено средств», — подчеркнула Суслина.

В правительстве тем временем предложили отказаться от промежуточных результатов национальных проектов. В таком случае промежуточные задачи на каждый год исчезнут и останутся только итоговые цели на 2024 год.

Ольга АГЕЕВА, Иван ТКАЧЕВ