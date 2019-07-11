11.07.2019 08:40 242

Регионы несут основную нагрузку по выполнению нацпроектов, поэтому им надо дать больше времени на практическую работу, освободив от излишней отчетности, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое мнение она высказала в среду в ходе "правительственного часа" с участием первого вице-премьера — министра финансов РФ Антона Силуанова, который рассказал о реализации единого плана правительства по достижению национальных целей в области экономики.

Силуанов подчеркнул, что выполнение всех поставленных президентом РФ целей невозможно без решения экономических задач — вхождения России в пятерку ведущих экономик мира, сохранения темпов роста не ниже мировых, повышения производительности труда, увеличения высокопроизводительного экспорта.

Правительство, рассказал глава минфина, уже приняло комплекс мер, который включает в себя активизацию частных инвестиций, повышение отдачи государственных капитальных вложений, снижение издержек, административных и регуляторных рисков, повышение производительности труда и увеличение конкурентоспособности и целый ряд нацпроектов в сфере стимулирования экономического роста.

По каждому ведомству разработаны критерии оценки эффективности инвестиций и план их развития. Создана новая система контроля и мониторинга исполнения нацпроектов. "Основным критерием становится результат принятой программы, — отметил Силуанов. — Изменилась мотивация, и более тесно мы взаимодействуем с регионами, что позволит обеспечить достижение задач, которые поставлены в указе президента".

Валентина Матвиенко заверила главу минфина в настрое сенаторов на конструктивную работу с ведомством. При этом она передала ему пожелания регионов, касающиеся отчетности по нацпроектам. "Многоуровневая система мониторинга нацпроектов — это какое-то безумие. С этим надо заканчивать", — сказала она.

Отчеты по 40 страниц посылаются в письменном виде в минфин, профильные министерства, в Счетную палату, перечислила глава Совфеда. "Я понимаю, что больше желающих проверять, чем работать, но реализуют (нацпроекты) субъекты, мы не даем им работать, все сидят и пишут многостраничные отчеты", — сказала она и попросила Силуанова освободить региональные власти от бесконечной писанины.

По мнению главы Совфеда, минфин мог бы аккумулировать отчетность у себя и создать электронную платформу по тому перечню вопросов, который надо контролировать. "Примите решение, Антон Германович, надо отменить эту систему, сделать ее в электронном виде, одноканально, на одной платформе. Об этом говорят все субъекты. Я убедилась в этом в Ставропольском крае", — сказала она, обращаясь к Силуанову.

Галина МИСЛИВСКАЯ