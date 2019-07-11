11.07.2019 09:30 269

Автодилеры предлагают установить максимальную сумму эквайринга при покупке машин на уровне 1–1,5 тыс. рублей. Об этом говорится в письме главы Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Олега Мосеева главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и вице-президенту Ассоциации банков России (АБР) Алексею Волуйкову. Документ есть в распоряжении «Известий». Сейчас тарифы за эквайринг составляют 1–2%, что, как утверждают продавцы, в несколько раз выше их прибыли при реализации новых авто. Подавляющая часть покупателей предпочитает платить за машины именно наличными, чтобы избежать комиссии за оплату картой — ведь продавцы авто зачастую перекладывают ее на клиентов. При этом в целом дискуссия о комиссиях за эквайринг зашла в тупик, констатировал Алексей Войлуков. По его словам, это связано с тем, что представители ритейла не выполняют своих обязательств.

Дилерский процент

На высокие комиссии при оплате картой в ЦБ и АБР пожаловались автодилеры. Они предложили установить максимальный размер эквайринга при оплате машин банковской картой на уровне 1–1,5 тыс. рублей. Об этом говорится в письме главы РОАД Олега Мосеева от 5 июля главе Центробанка и вице-президенту АБР. Сейчас, по данным дилеров, тарифы за эквайринг составляют 1–2% при маржинальности в 0,5% при продаже новых автомобилей среднего ценового сегмента.

При этом подавляющая часть физлиц предпочитает платить за покупку автомобиля именно наличными, чтобы избежать комиссий, так как ритейлеры нередко перекладывают их на покупателей. По итогам 2018 года 65% средств за новые авто дилеры получили именно живыми деньгами, сообщается в документе. Остальное пришлось на банковские карты и другие виды безналичных переводов. Таким образом, из общей выручки автодилеров в размере 2,5 трлн рублей на платежи наличными пришлось 1,6 трлн, следует из письма главы РОАД .

В пресс-службе ЦБ заявили «Известиям», что обращение автодилеров будет рассмотрено. Вице-президент АБР Алексей Войлуков сказал, что в целом поддерживает предложение РОАД, но потолок ставок эквайринга необходимо обсуждать дополнительно. По его словам, уровень в 1–1,5 тыс. рублей может «не вписаться в бизнес-модели платежных систем».

Средний чек в авторитейле значительно выше, чем при покупке продуктов или бытовой техники, сказал «Известиям» исполнительный директор системы электронных платежей «Киберплат» Владимир Кузнецов. При этом, по словам эксперта, дилеру выгоднее заключить договор об инкассации, заплатив за это 0,15-0,2%, чем оплачивать услуги эквайринга в размере 1–1,3%.

Аналитик «Финама» Алексей Коренев отмечает, что некоторые дилеры могут намеренно вводить комиссии при оплате картой в 3–5%, что является практически запретительным уровнем. Таким образом, при средней цене нового автомобиля в 1,5 млн рублей (согласно оценке «Автостата» на начало 2019 года), для расчета картой покупателю придется заплатить «сверху» от 45,6 тс. до 76 тыс. рублей.

Опрошенные «Известиями» авторитейлеры подтвердили, что большинство клиентов предпочитают при покупке авто платить наличными. Сами продавцы выходят из ситуации по-разному: одни берут на себя комиссии по эквайрингу, другие перекладывают их на клиентов.

Директор по экономике и финансам «АвтоСпецЦентра» Светлана Коротеева сообщила, что компания берет комиссию на себя. Операционный директор «Авилона» Александр Никонов отметил, что дилер «не может себе позволить принимать полную оплату за автомобиль пластиковой картой» из-за высоких ставок. В Санкт-Петербурге комиссия у дилеров при оплате картой составляет порядка 3–4%, рассказал «Известиям» гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Любые комиссии так или иначе закладываются в конечную цену товара, полагает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. При этом он усомнился в корректности оценок по «марже» в 0,5%, которую приводит РОАД. Стандартная средняя «маржа» для авторитейлеров, по его словам, составляет порядка 5%.

Забуксовало

Вопрос снижения комиссий за эквайринг обсуждается банками, ритейлерами, платежными системами и ведомствами с конца прошлого года. В Ассоциации банков России создана рабочая группа, которая должна урегулировать все споры в ручном режиме. Весной участники дискуссии договорились снизить плату на ряд социальных товаров и крупных покупок, включая недвижимость и автомобили, однако это до сих пор не реализовано.

Обсуждение снижения комиссии за эквайринг затормозилось, так как банки, ритейл и платежные системы никак не придут к общему знаменателю, сообщил «Известиям» глава Ассоциации компаний оптовой и розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. По его словам, платежные системы имеют более компромиссную позицию и признают наличие проблем, в то время как банки сложностей не видят.

Глава АБР Алексей Войлуков, в свою очередь, сообщил «Известиям», что обсуждение вопроса «буксует» из-за того, что Сергей Беляков и глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов не приходят на совещания и не предоставляют обещанную информацию. Так, представители ритейла должны были продемонстрировать расчеты того, как магазины будут тратить сэкономленные от снижения комиссий за эквайринг деньги на стимулирование клиентов расплачиваться пластиковой картой.

Сергей Беляков на это ответил, что не присутствовал лично только на последнем совещании, которое прошло в мае, но сторону ритейла на нем представляла АКИТ. Он добавил, что по итогам первых заседаний у него сложилось впечатление враждебного настроя банков и отсутствия желания найти компромисс.

Глава АКИТ Артем Соколов сообщил «Известиям», что совещания рабочей группы не посещает, потому что они не проводятся — последнее было в конце мая, и на нем он присутствовал.

— В протоколе этого совещания действительно содержится пункт подготовки расчетов, но мы немного удивлены, зачем они нужны, если банки и так прекрасно знают, как устроена экономика любого торгового предприятия, — сказал Артем Соколов.

По словам главы АКИТ, тот процент, который сегодня взимается как комиссия за эквайринг, может возвращаться клиенту в виде скидки или кэшбэка. Например, банк заключает договор с рестораном на скидку для клиентов, которые расплачиваются его картой. Банк остается доволен, так как клиент совершил операцию, ресторан — так как получил клиента, и сам клиент — так как ему сделали скидку. Артем Соколов сообщил, что следующее совещание скорее всего пройдет ближе к осени и он планирует на нем присутствовать и представить эти расчеты.

Елена РОЖКОВА, Александр ВОЛОБУЕВ, Инна ГРИГОРЬЕВА