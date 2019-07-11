11.07.2019 09:50 300

Ассоциация НПФ предлагает законодательно закрепить статус агента негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В частности, предлагается ввести для них административную ответственность, что, как полагает лоббист, будет способствовать защите прав клиентов. По мнению экспертов, реализация предложения не решит проблемы неправомерных переводов пенсионных накоплений, однако поможет институционализировать агентов, выведя их из «серой зоны».

Правовой статус пенсионного агента предлагается закрепить законодательно, с такой идеей выступила Ассоциация НПФ (АНПФ). С «Предложениями по устранению устаревших и избыточных регуляторных требований» ознакомился "Ъ", АНПФ подтвердила, что документ был направлен в ЦБ «в рабочем порядке». В Банке России заявили, что изучат предложения «после их поступления». АНПФ предлагает внести изменения в закон, регулирующий деятельность НПФ, а также в Кодекс об административных правонарушениях, с тем чтобы определить «правовой статус "пенсионного агента" или "пенсионного советника"» и закрепить «его ответственность». По мнению пенсионного лоббиста, это необходимо сделать, чтобы «разделить ответственность между НПФ и агентом», поскольку сейчас «все риски лежат на частном фонде». Кроме того, предлагается «упорядочить один из элементов пенсионного рынка», что должно привести «к усилению защиты прав застрахованных лиц».

Ранее Счетная палата указывала на «риски фальсификации заявлений от имени застрахованных лиц» (см. "Ъ" от 28 июня 2017 года), а в ЦБ поступали многочисленные жалобы граждан на неправомерные переводы. НПФ зачастую обвиняли агентов в подобных незаконных практиках (см. "Ъ" от 19 октября 2017 года), впрочем, частные фонды не могли объяснить, как в Пенсионный фонд России (ПФР) сдавались распространенные в 2016 году «двойные заявления», блокирующие переход граждан — в чем были заинтересованы сами фонды (см. "Ъ" от 20 апреля 2018 года).

С начала года начали действовать новые правила перевода пенсионных накоплений, по которым гражданин может сдать заявление через Единый портал госуслуг, которое сейчас заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью, или явившись лично в ПФР (либо послав туда представителя с нотариально заверенной доверенностью). Однако, как признавала на Международном финансовом конгрессе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, «те законодательные изменения, которые были приняты», уменьшают риски неправомерного перевода пенсионных накоплений, «но не сводят их к нулю». По ее словам, регулятор видит «некоторый потенциал для недобросовестного поведения», в том числе потому, что существующие формы перехода «позволяют это делать».

Законодательное определение правового статуса пенсионного агента и закрепление его ответственности не решит проблему неправомерных переводов, считает гендиректор компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. По его словам, пока существует заинтересованность менеджмента НПФ и их акционеров в наращивании активов фондов, которые можно аллоцировать в связанные проекты, агенты и фонды продолжат обходить регуляторные нормы. С тем, что предложенные меры фундаментально не решат проблему недобросовестных практик, согласен и гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. Вместе с тем, по его словам, они «институционализируют индустрию пенсионных агентов». Этому бы способствовало «введение обязательных норм для пенсионных брокеров, например, размер уставного капитала, продолжительность работы на рынке, наличие лицензий для обработки персональных данных, репутационные ограничения», отмечает эксперт. Инициатива АНПФ «выведет агентов из "серой зоны"», резюмирует господин Якушев.

Илья УСОВ