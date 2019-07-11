11.07.2019 10:00 350

Федеральная налоговая служба (ФНС) не может собрать налоги с 800 тыс. объектов недвижимости в России из-за отсутствия данных об их владельцах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад Счетной палаты по итогам проверки администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей, а также их административных центров.

Аудиторы выяснили, что значительное количество объектов налогообложения в этих двух регионах попросту не состоит на налоговом учете. Счетная палата отметила, что такая ситуация типична для страны и характерна для других российских регионов.

«Примерно по 800 тыс. земельных участков и объектов капитального строительства, о которых мы знаем, мы не можем исчислить налог, потому что у нас полностью отсутствуют данные о правообладателях либо присутствуют в недостаточном объеме», — отметила замглавы ФНС Светлана Бондарчук.

Она рассказала, что налоговики совместно с Росреестром пытаются решить проблему и уже заканчивают реализовывать совместный проект, который позволит вовлечь в процесс верификации баз данных муниципалитеты. Проблема сейчас заключается в том, что муниципалитеты вовремя не установили категории своих земель в учетной системе, из-за чего теперь стало невозможным провести их кадастровую оценку. Также решением проблемы, добавила Бондарчук, занимается и Минэкономразвития. Ведомство подготовило законопроект об упрощенном порядке выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимости.

Другие проблемы, мешающие собирать налоги на недвижимость, — не всегда корректная кадастровая оценка, когда стоимость 1 кв. м соседних участков может различаться в сотни раз, и недостатки в работе программного комплекса, с помощью которого территориальные органы налоговой службы начисляют имущественный налог с физических лиц. Туда, по данным Счетной палаты, попадает некорректная информация из Росреестра и ГИБДД.

Анна ТРУНИНА