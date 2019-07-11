11.07.2019 10:10 332

Британский оператор OneWeb, который с помощью технологий мобильной спутниковой связи планирует обеспечить широкополосным интернетом пользователей по всему миру, может получить доступ к работе в России. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует рассмотреть этот вопрос на заседании в конце июля, говорится в повестке мероприятия. С документом ознакомились «Известия». Информацию подтвердили два источника, близких к комиссии. Услуги OneWeb могут быть востребованы в России, в частности, на Крайнем Севере и в других местах, по тем или иным причинам обделенных фиксированным и мобильным интернетом, считают эксперты. Ранее против выхода OneWeb в Россию выступала ФСБ. Там считали, что проект может носить разведывательный характер, а также создаст дополнительную конкуренцию российским операторам. Создание отечественных спутниковых группировок, способных в той или иной мере конкурировать с OneWeb, запланировано в начале следующего десятилетия.

Подлетая к России

Британскому спутниковому оператору OneWeb могут выделить частоты для работы в России. Вопрос планируется рассмотреть на заседании ГКРЧ 30 июля, он обозначен в повестке мероприятия. Эту информацию «Известиям» подтвердили два источника, близких к комиссии.

Вопрос о выделении частот для работы OneWeb в России ГКРЧ должна была решить еще осенью прошлого года. Однако против прихода компании выступила ФСБ. Нет гарантий того, что система не носит разведывательный характер, говорил в прошлом году представитель ведомства. Выражались опасения, что OneWeb может стать монополистом на рынке доступа в интернет в отдаленных регионах и сделать нерентабельной работу там российских операторов связи. В качестве альтернативы представитель ФСБ говорил о развитии отечественных спутниковых систем или совместных проектов с Индией, Китаем или другими странами, которые «не ведут агрессивной политики» в отношении России.

Представитель Минкомсвязи, курирующего деятельность ГКРЧ, отказался от комментариев. Так же поступил и представитель Роскосмоса. Представители ФСБ и OneWeb на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Британский спутниковый оператор OneWeb создан в 2012 году бывшим инженером Google Грегом Уайлером. Цель проекта –– к 2021 году обеспечить доступ в интернет во всех уголках мира с помощью 600 низкоорбитальных спутников связи (первые шесть из них в феврале этого года были запущены с космодрома Куру российской ракетой «Союз»).

OneWeb действительно теоретически может составить конкуренцию российским операторам связи, сказал «Известиям» руководитель спутникового проекта AltegroSky Сергей Пехтерев. Однако пока не известно, сколько будут стоить абонентские терминалы OneWeb, какими окажутся тарифы за пользование и, наконец, насколько будет удобен сам сервис, говорит он. Пока эти параметры неизвестны, но, судя по всему, и OneWeb, и его конкурент Starlink Илона Маска в целом будут ориентироваться на американский рынок, где тарифы на интернет одни их самых высоких в мире, считает Сергей Пехтерев.

В России услуги спутниковых операторов, подобных OneWeb, по его мнению, будут востребованы, например, за полярным кругом, где даже госслужащие сейчас для связи вынуждены пользоваться американскими спутниковыми телефонами Iridium, приводит пример эксперт. При хорошем соотношении цены и качества услуг Сергей Пехтерев прогнозирует спрос и в других уголках страны, где по тем или иным причинам нет интернета от сотовых операторов.

По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, услуги спутникового интернет-доступа актуальны не только в районах Крайнего Севера, но и в удаленных населенных пунктах других регионов, а также на некоторых участках автомобильных и железных дорог.

Космос не резиновый

Не исключено, что позиция спецслужб может смягчиться после законодательных нововведений, сказал «Известиям» источник, знакомый с менеджерами нескольких операторов связи. Усиление контроля со стороны государства над спутниковой связью должно гарантировать соблюдение интересов национальной безопасности.Так, Минкомсвязь в прошлом году подготовила поправки в закон «О связи», запрещающие ввозить в Россию спутниковое абонентское оборудование кому-либо, кроме лицензированных российскими властями операторов. Кроме того, в начале этого года правительство утвердило правила, предписывающие пропускать весь спутниковый интернет-трафик российских абонентов через расположенные в РФ станции связи. Такие нормы должны обеспечить контроль государства за спутниковым интернетом, считает собеседник «Известий».

Сергей Пехтерев считает, что сложности выхода OneWeb на российский рынок обусловлены не только регуляторными проблемами. В России сейчас создается собственная система спутниковой связи «Экспресс-РВ». Она позволит обеспечить доступ в интернет на стационарных и подвижных объектах на всей территории РФ, в том числе в Арктике, подчеркнул представитель госпредприятия «Космическая связь» (ГПКС).

Даже если не считать ее прямым конкурентом OneWeb, работать они должны на одних и тех же частотах. Поэтому британскому оператору придется в любом случае подстраиваться под российский проект, объясняет Сергей Пехтерев.

ГПКС совместно с партнерами завершило маркетинговые исследования коммерческого потенциала системы «Экспресс-РВ», рассказал «Известиям» ее представитель. Они подтвердили потребность в услугах связи при передвижении по территории России на транспорте (поездах дальнего следования, электричках, междугородных автобусах, личных автомобилях, речном, морском транспорте и так далее), отметил он. Также ГПКС планирует обеспечить цифровое спутниковое радиовещание на территории России. По данным компании, все четыре спутника «Экспресс-РВ» будут запущены в 2023 году, запуск в эксплуатацию системы запланирован на начало 2024 года. Финансироваться создание спутников будет по программе «Цифровая экономика», а их запуск –– в рамках новой федеральной целевой программы «Сфера», сказал представитель ГПКС.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин одобрил создание спутниковой системы «Сфера», которая в 2022 году будет включать более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

Российское государство и бизнес готовы представить решения в сфере спутниковой связи, актуальные не только для нашей страны, но и для мирового интернет-рынка в целом, отмечает Денис Кусков. Так что жесткую позицию в отношении допуска OneWeb на российский рынок можно расценивать и как протекционистскую меру по отношению к будущим российским спутниковым операторам, считает он. Но бизнес-модели таких проектов должны быть тщательно рассчитаны, ведь интернет от сотовых операторов есть уже почти повсюду и стоит крайне недорого, напоминает эксперт.

Менеджер одной из компаний спутниковой связи сказал «Известиям», что изменения в российском законодательстве повышают шансы OneWeb выйти на российский рынок. Собеседник «Известий» напомнил, что ранее компания Iridium также пыталась долгие годы легализоваться в нашей стране. Но сделать ей это удалось только после открытия станции сопряжения на российской территории в 2016 году.

Валерий КОДАЧИГОВ

