Для тех, кто в банке: как Deutsche Bank забыл о глобальных амбициях

11.07.2019 10:20 368

Некогда флагман банковского дела Европы Deutsche Bank затеял масштабную реструктуризацию, результатом которой будет резкое сокращение инвестиционной деятельности и увольнение 18 тыс. сотрудников. Реформа подведет черту под попытками германского гиганта удержаться на вершине в течение десяти лет после мирового финансового кризиса. Банк станет скромнее и консервативнее, но даже это не гарантирует ему выживания.

18 тыс. уволенных

7 июля генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Зевинг объявил о сворачивании активности организации: в кратчайшие сроки она проведет массовые увольнения. По сути, они уже начались — как сообщает The Financial Times, трейдеры рынка акций в Лондоне уже стали получать указания очистить свои рабочие столы и отправиться домой.

Deutsche Bank уже почти два года сокращал свои рабочие места. Делалось это без прямых увольнений: банк просто закрывал вакансии и не принимал на работу новых сотрудников вместо ушедших добровольно. Однако за этот период было ликвидировано всего 2 тыс. позиций, тогда как сейчас практически единомоментно исчезнет вдевятеро больше.

Интересно, что решение банка поддержал крупнейший немецкий профсоюз Verdi. Это связано с тем, что практически все увольнения произойдут за пределами Германии, в международных подразделениях банка. Напротив, по мнению руководства профсоюза, такое своевременное решение поможет около 40 тыс. сотрудников DB, работающих на родине кредитного учреждения.

Массовые увольнения, которые по своим масштабам станут вторыми в истории банковского сектора в мире (после ликвидации обанкротившегося инвестбанка Lehman Brothers, когда искать новую работу отправились 26 тыс. человек), стали частью большого плана реструктуризации, который необходим для спасения Deutsche Bank от больших неприятностей. В число мер по оздоровлению входит создание «плохого банка», где будут собраны неликвидные активы на сумму почти €75 млрд. Подобные шаги в последние годы принимали многие кредитные учреждения, как правило, относительно успешно.

Самым главным последствием реструктуризации, которая обойдется примерно в €7 млрд, станет существенное сокращение инвестиционной деятельности. Именно инвестбанк Deutsche Bank пострадает сильнее всего: там уволят примерно треть всех сотрудников. Прекратится практически вся деятельность инвестиционного подразделения на рынках акций. Упор в деятельности группы будет делаться на корпоративный банк, управление активами и частный банкинг.

По сути, это признание поражения. Deutsche Bank еще недавно конкурировал с лидерами самого рискованного и доходного бизнеса во всем банковском деле — Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC и другими. Сейчас речь идет о переходе в более спокойную, но и куда менее доходную сферу деятельности. Как лидер континентальной Европы в области инвестиций дошел до жизни такой?

Махинации и скандалы

Началось всё с глобального кредитного кризиса. До злополучного 2008 года Deutsche Bank не терпел годовых убытков на протяжении более чем полувека — чуть ли не со времен Второй мировой войны. Банк был одним из немногих иностранных, кто имел статус «первичного дилера», то есть имеющим право напрямую покупать государственные облигации США у ФРС.

Подвело прежде достаточно осторожных и консервативных немецких банкиров желание агрессивно наступать на американском рынке, применяя всё более «инновационные» финансовые инструменты. Таковыми были, например, обеспеченные долговые обязательства (CDO), которых банк выпустил на десятки миллиардов долларов. Эти бумаги, опиравшиеся на смесь активов самого разного качества, в 2007–2008 годах начали стремительно падать в цене, и кредитные организации стали фиксировать многомиллиардные убытки. Поскольку Deutsche Bank был на этом рынке лидером, то и ущерб он понес чуть ли не наибольший из всех.

Наследие кризиса, ликвидации пузыря CDO и ипотечных облигаций преследовало Deutsche Bank еще много лет. Уже в 2010-е годы американская генпрокуратура возбудила дело по факту махинаций при продаже банком «токсичных» бумаг. Разбирательство шло несколько лет, в итоге кредитная организация согласилась выплатить штраф в $7 млрд за злоупотребления. DB еще легко отделался, сумма претензий американских регуляторов поначалу превышала $15 млрд.

Вообще в 2010-е годы банк с прежде безупречной репутацией буквально погряз в скандалах, которые обошлись ему в кругленькую сумму. В частности, в 2012 году выяснилось, что кредитная организация многие годы занималась манипуляцией LIBOR (ключевая межбанковская ставка Лондона, являющаяся эталоном для назначения банками самых разнообразных ставок).Хотя в международном финансовом картеле участвовали многие банки, именно Deutsche Bank наиболее активно занимался махинациями. По крайней мере к такому выводу пришли регуляторы, назначив немцам самый большой штраф в размере $2,5 млрд. Для сравнения: швейцарский UBS был оштрафован на полтора миллиарда долларов, британский Barclays — на 500 млн, а голландский Rabobank — примерно на 900 млн. Всех причастных к сговору людей банк должен был уволить, но никого из крупных руководителей (которые, скорее всего, были как минимум в курсе происходящего) это не коснулось.

Дальше — больше: в 2017 году банк поймали на отмывании сомнительных капиталов. Для этого использовались так называемые зеркальные сделки: финансовая организация покупала определенный пакет акций на российском рынке за рубли и тут же продавала аналогичный по объему в Лондоне за доллары. Таким образом из России было выведено и легализовано около $10 млрд.Трейдер Тим Уизвелл был назначен главным виноватым за происходящее, но скрылся в Индонезии. Никто из его руководителей опять-таки наказан не был. В то же время банку всё равно пришлось открывать кошелек: штраф на сей раз составил более $600 млн.

Однако проблема не закрыта до сих пор: согласно просочившейся в прессу внутренней документации банка, ему грозят новые штрафы, а объем сомнительных операций дорос уже до $80 млрд, по некоторым оценкам. В ноябре 2018 года во франкфуртскую штаб-квартиру кредитной организации нагрянули сотрудники полиции — искали факты, связывающие банк с «Панамскими документами».

В довершение всего Deutsche Bank в последние годы отметился многократным нарушением введенных США санкций против самых разных государств, включая Иран, Ливию, Сирию и Судан. Общая сумма незаконных сделок, проведенных через банк, составила более $10 млрд. Справедливости ради, подобные операции проворачивали многие крупные финансовые организации в том числе и из США. Тем не менее и здесь для прекращения дела немцам пришлось заплатить кругленькую сумму — около $260 млн.

Три года без прибыли

Беспрестанные скандалы, миллиардные штрафы, потеря доверия клиентов и сотрудников — всё это не могло не сказаться на операционной деятельности банка. В начале 2010-х Deutsche Bank показывал весьма скромную прибыльность, не превышавшую миллиарда долларов в год. К середине десятилетия он и вовсе стал убыточным. В 2015-м чистые потери после вычета налогов составили €6,7 млрд, в 2016-м — 1,4 млрд, а в 2017 году банк лишился €700 млн, чем удивил аналитиков, предсказывавших выход на положительную динамику. Лишь в прошлом году впервые за четыре года Deutsche Bank начал вновь что-то зарабатывать.

В такой ситуации банкротство уже не выглядело делом отдаленной перспективы, и к 2017 году стало ясно, что с кредитной организацией надо что-то делать. Правительство Германии попыталось свести Deutsche Bank и Commerzbank, другого лидера немецкой банковской индустрии. Получившийся банк стал бы вторым по величине в еврозоне, при этом государство хотело бы избежать покупки Deutsche Bank иностранной структурой.

Замысел был интересным, но провалился: в апреле переговоры были прерваны. Стороны признались, что издержки от слияния перекроют все потенциальные выгоды. Возможно, переговоры были бы более успешными, если бы их финал не пришелся на замедление экономики Германии и всей еврозоны, отмеченное в первой половине года. В сложившихся обстоятельствах Commerzbank не решился брать на себя крупные риски, а акционерам Deutsche Bank предложение коллег показалось недостаточно выгодным.

Хотя вариант с продажей иностранцам по-прежнему является возможным, вероятность его не слишком высока, так что DB придется спасать себя самому. Для этого банк пожертвует своим инвестиционным бизнесом на рынке акций, который до сегодняшнего дня давал удручающе малую доходность — всего 2%. Для сравнения: доходность подразделения по управлению активами приносила 18%. Видимо, в этом направлении банк и будет развиваться в дальнейшем.

Даст ли это гарантию от дальнейших потрясений? Сейчас весь мировой банковский бизнес (особенно его инвестиционное крыло) переживает не лучшие времена, по сравнению со сверхприбыльными 2000-ми уж точно. Многие считают, что автоматизация и криптовалюты могут вообще покончить с традиционными банками и инвестиционными компаниями в ближайшем будущем. Deutsche Bank в последние годы выглядел плохо даже на общем фоне — сказалось из ряда вон плохое управление и нежелание отказываться от порочных практик во времена, когда контроль регуляторов резко ужесточился. С другой стороны, DB по-прежнему является «национальным чемпионом» немецкого бизнеса и, в случае если дела пойдут совсем плохо, правительство всегда может протянуть ему руку помощи.

Дмитрий МИГУНОВ

