11.07.2019 11:00 346

Рубль продолжил рост утром четверга и достиг ряда психологических отметок, продолжая отыгрывать позитивные настроения глобальных рынков, ставящих на смягчение политики ФРС.

Спрос на риск сгенерировали вчерашние комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что ФРС готова "действовать, как необходимо" для поддержки расширения экономики. Это усилило ожидания снижения ставки на доллар, в том числе и агрессивного, на заседании регулятора 30-31 июля.

Рубль в первые минуты биржевых торгов четверга достиг отметки 62,93 за доллар впервые с 1 июля, а к евро он вышел на максимальный с начала апреля прошлого года уровень, 70,92.

К 10.40 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,01, российская валюта набирает 0,3% от уровней предыдущего закрытия.

В паре с евро рубль к 10.40 МСК был у отметки 70,99, набирая 0,1% стоимости.

"Голубиная" риторика главы Федрезерва вернула на рынки ожидания агрессивного, сразу на 50 базисных пунктов, снижения ставки ФРС по итогам заседания 30-31 июля. Сейчас шансы такого сокращения оцениваются в 27,6%.

Теперь в фокусе внимания сегодняшняя инфляционная статистика США.

Согласно прогнозу Рейтер, инфляция за июнь в годовом исчислении может составить 1,6% против 1,8% месяцем ранее, базовый индекс потребительских цен без учета волатильных компонентов — остаться на уровне 2%.

Доллар на форексе продолжает дешеветь практически против всех конкурентов, в паре с евро теряет с начала дня 0,2%, и котировки евро/доллар сейчас вблизи $1,1270.

На стороне рубля играют летние максимумы нефти, достигнутые из-за снижения запасов в США, штормовых рисков для добычи в Мексиканском заливе, а также обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Баррель нефти марки Brent сейчас оценивается в $67,24 (+0,3%), ранее отметившись на $67,53 впервые с 31 мая.

В пользу рубля может выступать факт снижения Банком России объема валютных интервенций: с учетом плановых и отложенных операций он сейчас покупает валюту на 12,8 миллиарда в день против ежедневных июньских покупок на 19,1 миллиарда рублей.

Сдерживать же его укрепление могут потоки на покупку подешевевшей валюты нерезидентами в рамках конверсии полученных рублевых дивидендов.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Глеб СТОЛЯРОВ