12.07.2019 08:00 233

Российская валюта за последние два дня вернулась к достаточно комфортным уровням в районе 63 рублей за доллар и 71 рубля в паре с евро. Дальнейшие перспективы рубля аналитики видят по-разному.

Серьезную поддержку рублю и всему блоку валют развивающихся стран оказала довольно мягкая риторика главы ФРС США Джерома Пауэлла в среду во время его выступления с докладом по монетарной политике в конгрессе США, после которого снижение процентной ставки ФРС на июльском заседании практически не вызывает сомнений, отмечает аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов. Поддержку российской валюте также оказывает позитивная динамика нефтяных цен , добавляет он. Также, по его словам, по-прежнему высок интерес иностранных инвесторов к российским активам.

Продление сделки ОПЕК+ на прошлой неделе и отсутствие эскалации торговой войны являются необходимыми условиями для закрепления курса российской валюты на комфортных уровнях в районе 63-63,5 рубля в паре с долларом, напоминает Жирнов. Кроме того, в пользу рубля в ближайшее время продолжит играть фактор снижения ставки ФРС. Таким образом, ближайшие перспективы российской валюты выглядят достаточно оптимистично, а в конце года курс может составить 62,5 рубля за доллар, допускает аналитик. Тем не менее, отметим, что локально в августе давление на рубль может несколько возрасти в связи с обратной конвертацией дивидендов, выплаченных в конце июля-начале августа, подчеркивает Жирнов.

При этом текущие данные по платежному балансу укрепляют негативные ожидания по рублю на следующее полугодие, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Основные факторы риска, которые могут реализоваться — дальнейшее сокращение сальдо текущего счета под действием сезонности, снижение притока нерезидентского капитала, возврат прочих секторов от привлечения к более привычному вывозу капитала", — перечисляют они. На этом фоне, в зависимости внешней конъюнктуры можно ожидать, что курс рубля во втором полугодии будет находиться вблизи 65 рублей за доллар, полагают аналитики банка.

Роман МАРКЕЛОВ