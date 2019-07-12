12.07.2019 08:20 262

Цифровые сервисы через десять лет заменят водителей автотранспорта и продавцов. Об этом заявил ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов на образовательном интенсиве в Сколковском институте науки и технологий.

"Про почтальона я даже не говорю, формально он существует…, но, тем не менее, думаю, 95 процентов корреспонденции как-то успешно до нас доходит без почтальона Печкина. А через 10 лет с очень большой вероятностью — почти 90 процентов по консенсус-прогнозу — к ним прибавится водитель, охранник, и, в общем, к ним прибавится технический переводчик, к ним прибавится три четверти продавцов", — цитирует ТАСС Кузьминова.

Это может стать серьезным вызовом, учитывая, что в России водителями и продавцами работают 14 миллионов человек.

По мнению Кузьминова, цифровое развитие требует глобальных изменений общества. Людям предстоит привыкнуть к тому, что самые массовые профессии уйдут в прошлое.

Екатерина ЯСАКОВА