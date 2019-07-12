12.07.2019 08:30 195

Задержанный 11 июля сотрудниками ФСБ замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов мог быть руководителем как минимум 17 коммерческих организаций и не менее чем в 10 из них выступать бенефициаром. Это следует из информации в «СПАРК-Интерфакс», которую проанализировали «Известия». Все компании на 11 июля действовали. Согласно декларации Иванова, в собственности у него были две квартиры в Московской области площадью 68,6 кв. м и 72,4 кв. м. Опрошенные «Известиями» эксперты утверждают, что работа в бизнесе и ПФР одновременно недопустима и создает конфликт интересов, а задержание замглавы ПФР может положить начало зачистке в фонде. В ОНК Москвы «Известиям» сообщили, что Алексею Иванову предъявлено обвинение, он признал вину и подал в отставку с поста замглавы ПФР.

Разные интересы

В базе «СПАРК-Интерфакс» содержится информация о том, что бизнесмен по имени Алексей Михайлович Иванов (полное совпадение с ФИО зампреда правления ПФР) возглавляет как минимум 17 компаний. Они занимаются арендой и лизингом вычислительных машин и оборудования, разработкой компьютерного программного обеспечения, деятельностью по проведению финансового аудита, оптовой торговлей текстильными изделиями и автомобильными деталями.

Также Алексей Иванов возглавляет компании, занимающиеся научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, консультированием по вопросам коммерческой деятельности, производством пластмассовых изделий и розничной торговлей мясом. Все эти компании действуют до сих пор, следует из приведенных в СПАРК данных ЕГРЮЛ. Не менее чем в 10 организациях Алексей Иванов выступает бенефициаром.

Задержание замглавы ПФР Алексея Иванова произошло еще во вторник, через два дня после проведенных обысков в компаниях-подрядчиках «Техносерв» и Redsys, в одной из которых он работал. Иванов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств, его проверяют на причастность к получению взятки. В ПФР задержанный курирует вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, информационной безопасности, предоставления Пенсионным фондом услуг в электронном виде.

Если Алексей Иванов действительно владел бизнесом, то это недопустимо ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения этики госслужбы, заявил «Известиям» профессор РАНХиГС Александр Костанянц. Работники ПФР, тем более топ-менеджмент — это практически чиновники, несмотря на то, что фонд находится за пределами бюджета. Если они занимаются коммерческой деятельностью, то это может создавать прецеденты для злоупотребления служебным положением, уверен эксперт.

Если исходить из того, что зампредседателя Пенсионного Фонда является лицом, замещающим должность государственной службы, то на него в полном объеме распространяется запрет заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организациями, а также приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход, уточнил адвокат Коллегии адвокатов «Меклер и партнеры» Анатолий Клейменов.

Из декларации Алексея Иванова следует, что ему принадлежат две квартиры в Подмосковье — в Реутове и Железнодорожном. Их площадь 72,4 и 68,6 кв. м соответственно. Также в собственности у него есть земельный участок в Железнодорожном размером 287 кв. м. Он предназначен для индивидуального жилищного строительства. Автомобиль у Алексея Иванова марки Honda CR-V 2010 года выпуска.

Работают со следствием

По информации СМИ, расследованием дела займутся сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, но официально комментировать задержание Алексея Иванова в ведомстве не спешат.

Алексей Иванов содержится в двухместной камере ИВС СВАО. Об этом «Известиям» сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

— В ходе проверки ИВС СВАО мы обнаружили там задержанного Алексея Иванова, который сказал нам, что на условия содержания не жалуется и надеется, что 12 июля суд ему изберет меру пресечения под стражей, — сказал он.

Ответственный секретарь ОНК отметил, что задержанному предъявлено обвинение, он признает вину, раскаивается и уже подал заявление об отставке с поста заместителя главы ПФР.

Задержание Алексея Иванова «Известиям» подтвердил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, отметив, что с их стороны оказывается содействие следствию. Произошедшее на деятельность ПФР не повлияло, всё работало в штатном режиме, заверил Антон Дроздов.

Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле знают о задержании Алексея Иванова, но не в курсе, что послужило причиной.

В пресс-службе ВТБ, который выступает акционером «Техносерва», заявили: проведение следственных действий «является результатом так называемой «работы» предыдущего менеджмента компании под руководством Алексея Ананьева».

— Как мы ранее заявляли, он был отстранен от управления «Техносервом» в декабре прошлого года ввиду грубейших ошибок, которые довели компанию до нынешнего состояния, — подчеркнули в ВТБ.

В банке добавили, что «Техносерв» оказывает правоохранительным органам всестороннее содействие «для очищения компании от наследия прежнего топ-менеджмента».



Представитель Redsys подтвердил СМИ, что 10 июля в компанию обратились правоохранительные органы с запросом по работе компании. В ответ были предоставлены все необходимые документы. Он не стал уточнять, был ли запрос связан с уголовным делом в отношении заместителя предправления ПФР, но указал, что Redsys выступает многолетним партнером Пенсионного фонда по разработке, внедрению и сопровождению IT-систем и софта. Претензий к организации у представителей власти ни до, ни после следственных мероприятий нет, подчеркнул он.

Задержание Алексея Иванова может положить начало чистке в ПФР, считает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Дело в том, что фонд в последние годы вел активную кампанию по цифровизации. IT-индустрия — это наиболее коррупциогенная область, поскольку крайне сложно оценить эффективность инвестиций и реальную стоимость того продукта, который закупается. Результаты перехода ПФР в цифру сложно назвать выдающимися, а его социальная значимость слишком велика для того, что закрывать на это глаза.

Инна ГРИГОРЬЕВА, Елена СИДОРЕНКО, Дмитрий ГРИНКЕВИЧ, Борис КЛИН