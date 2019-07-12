12.07.2019 09:10 219

Банкам и финансовым компаниям будет сложнее навязывать свои продукты потребителям, а также вводить их в заблуждение. Совместная рабочая группа СРО НФА и НАУФОР при участии ЦБ разработала и в течение недели представит внутренний стандарт, который устанавливает требования к продажам. В частности, предполагаются введение паспорта финансового продукта, а также запрет для консультантов давать рекомендации и замалчивать риски при вложениях в него. Документ разработан в рамках противодействия мисселингу, сообщили «Известиям» в ЦБ. Определенное снижение напряженности в этой сфере уже произошло за счет того, что отдельные правила продажи финпродуктов нашли отражение в стандартах некоторых ассоциаций. В феврале–июне регулятору поступило более 1,7 тыс. жалоб по этой тематике. Причем в июне по сравнению с маем количество таких обращений сократилось на 13,6%.

Банки, деньги, два ствола

Борьбу с мисселингом Центробанк проводит в рамках поведенческого надзора. Речь о регулировании отношений финансовых институтов и их клиентов, жалобы которых используются для анализа и противодействия недобросовестным практикам продавцов продуктов и услуг.

Под модным ныне словом подразумевается продажа одних финансовых продуктов под видом других. Чаще всего с этим сталкиваются клиенты кредитных организаций, которым консультанты навязывают ценные бумаги, страховые продукты и так далее, убеждая, что по надежности они не уступают вкладам (например, защищены системой страхования), а по доходности превосходят их. Но при этом сотрудники банков упускают информацию о большей рискованности подобных вложений.

— Логика продавцов предельно ясна: они получают дополнительные комиссии, выступая агентами страховых и управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов. А консультанты банков получают бонусы за подобные продажи. Поэтому сотрудники кредитных организаций нацелены продавать много и активно, — рассказала «Известиям» первый вице-президент СРО «Национальная финансовая ассоциация» (НФА) Ольга Крючкова.

Об этом же на Международном финансовом конгрессе говорил и первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Он назвал три причины мисселинга: желание поднять продажи, распространенность этой практики («то же самое делает сосед справа и сосед слева»), отсутствие достаточного наказания.

По словам Ольги Крючковой, эта проблема затрагивает каждого десятого клиента банков и примерно 90% жалоб потребителей в ЦБ на кредитные организации связано именно с мисселингом. Искоренить это явление достаточно сложно, говорит представитель НФА, поскольку культура продажи финансовых продуктов в нашей стране только развивается.

Снизить напряженность должны как раз стандарты, которые разрабатывают и принимают СРО. В прошлом году ЦБ и ассоциации подписали меморандум «Антимисселинг».

— Отдельные правила предложения и продажи финансовых продуктов и услуг потребителю нашли свое отражение в базовых стандартах СРО, стандартах продаж банковских ассоциаций, а также в информационных письмах Банка России. По определенным продуктам правила предоставления устанавливаются отдельными нормативными актами Банка России (например, по инвестиционному страхованию жизни), — сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России.

Памятка для инвестора

Стандарт, разработанный НФА и Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), — очередной шаг в этом направлении. В частности, в документе определен перечень сложных для понимания потребителя финансовых продуктов. Одно из основных требований при их предложении физическому лицу — обязанность профучастника предоставлять паспорт финансового инструмента, где должны быть указаны все данные о продукте, информация о его характеристиках, рисках и необходимых расходах.

— В 2019 году Банк России совместно со СРО НФО приступил к разработке ключевых информационных документов (КИД) по наиболее распространенным и сложным продуктам. КИДы позволят гражданам знакомиться с основной информацией о продуктах и услугах в простом и доступном виде. Возможность ознакомиться с такими памятками до заключения договора минимизирует вероятность осуществления мисселинга, — уточнили в Центробанке.

Паспорт сложного финансового продукта разрабатывается эмитентом, который обязан актуализировать информацию на протяжении всего времени его предложения.

Кроме того, стандарт предполагает, что при продаже продукта сотрудник не должен преподносить это как инвестиционную консультацию. Ему предписывается избегать комментариев, суждений, оценок, советов, указывающих на соответствие предлагаемых финансовых продуктов интересам клиента. Напротив, консультант обязан пояснить клиенту, что инструмент ему может не подойти.

Охлаждающее воздействие

Регулятор и представители СРО ожидают, что внедрение стандартов позволит снизить градус раздражения потребителей финансовых услуг. Более того, как полагают в Центробанке, уже принятые меры начали приносить плоды.

— С февраля 2019 года мы стали выделять в отдельную категорию жалобы, связанные с проблемой мисселинга. За февраль–июнь в Банк России поступило более 1,7 тыс. обращений по данной тематике. В июне по сравнению с маем число таких жалоб сократилось на 13,6%. Такая динамика связана с внедрением стандартов продаж продуктов и услуг на финансовом рынке и проводимой регулятором работой в рамках поведенческого надзора, — рассказали в пресс-службе Центробанка.

По данным ЦБ, больше всего жалоб получено в отношении кредитных организаций (65,6%) и страховщиков (27,2%).

— Одной из основных проблем, связанных с мисселингом, являются вопросы реализации инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое банки предлагают клиентам в качестве альтернативы банковскому вкладу. На них в отчетном периоде пришлось 39,7% жалоб, — уточнили в пресс-службе ЦБ.

Изменения наблюдают и на страховом рынке, где уже действуют стандарты по продаже продуктов. Кстати, как сообщили в НФА, при подготовке своего документа они советовались с Всероссийским союзом страховщиков (ВСС).

— В I квартале 2019 года общие сборы по страхованию жизни снизились почти на 8%, до 84,9 млрд рублей (92,2 млрд рублей за аналогичный период в 2018 году). Одной из причин стало принятие мер для решения проблемы мисселинга: в этом году ВСС выпустил стандарты для участников рынка, а с 1 апреля 2019 года вступили в силу указания ЦБ РФ, касающиеся стандарта продаж ИСЖ, — отметил президент ВСС Игорь Юргенс.

По его словам, страховщики начали активную работу по внедрению стандартов, чтобы снизить риски мисселинга.

— Всё это в совокупности оказало определенное охлаждающее воздействие на рыночную активность и продажи, но в то же время очевидно приводит к оздоровлению сегмента и смене акцентов роста, — подчеркнул глава ВСС.

Добровольно, но обязательно

Важно отметить, что выполнение стандартов — не только проявление доброй воли. Неисполнение чревато для участников рынка наказанием.

— За исполнением стандарта будет следить Служба контроля ассоциации, — пояснила Ольга Крючкова. — В зависимости от нарушений на профучастника могут быть наложены штрафные санкции. Также выявлением случаев мисселинга занимается Служба по защите прав потребителей при Банке России. Она может оштрафовать или вынести предписание об устранении нарушений. Нарушение может быть выявлено как на основании жалобы клиента, так и в ходе плановой проверки.

Если нарушения будут регулярными, то СРО может исключить участника из своих рядов, что несет лицензионный риск. Кроме того, как пояснили «Известиям» в ЦБ, регулятор надеется на поддержку профессионального сообщества при реализации инициативы по противодействию недобросовестным практикам, в противном случае Банк России будет рассматривать необходимость правового закрепления правил продаж в законодательстве. А это уже совсем иной уровень ответственности.

Анна КАЛЕДИНА

