12.07.2019 09:30 208

Система быстрых платежей (СБП) может потерять свою привлекательность для населения, если банки установят комиссии за такие переводы на уровне карточных. Первой ласточкой стал Райффайзенбанк, который ввел с июля комиссию в 1,5% за переводы свыше 10 тыс. руб. в месяц. Ряд игроков готовятся ввести комиссии к сентябрю. По словам экспертов, сейчас крайне важна реакция регулятора, поскольку в ее отсутствие тенденция может распространиться на весь рынок.

Банки начинают вводить комиссии за переводы через до сих пор бесплатную СБП. Среди первых оказался Райффайзенбанк, который с 1 июля с сумм переводов, превышающих 10 тыс. руб. в месяц, ввел сбор в 1,5%, то есть на уровне обычной комиссии при переводах на карты сторонних банков. Банк отказался раскрывать "Ъ" причины введения комиссий. До сих пор комиссии были лишь у СКБ-банка — 1% при переводе более 6 тыс. руб. в день или 100 тыс. руб. в месяц. Рассматривают введение комиссий с 1 сентября в Росбанке и Газпромбанке, с 30 сентября — в банке «Ак Барс» и ПСБ.

Остальные участники рынка уверяют, что не планируют вводить комиссий, по крайней мере до момента, пока переводы через СБП станут платными для самих кредитных организаций.

Это произойдет с 2020 года, комиссии ЦБ для банков составят 0,5–3 руб. в зависимости от суммы операции.

Райффайзенбанк стал своего рода первопроходцем. «Банк, отправляющий деньги по СБП, должен получать за это какую-то комиссию,— уверен независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков.— В сегодняшней схеме для банка, отправляющего деньги, нет экономического смысла, она убыточна. И, до тех пор пока это не исправят, банки будут саботировать отправку денег». Больше вопросов вызывает размер комиссии. Собеседник "Ъ" в крупном банке признался, что их бизнес-блок неоднократно поднимал вопрос о плате, но ЦБ требует дешевых переводов и, судя по всему, комиссия в 1,5% вряд ли его устроит.

«Комиссия не может быть на уровне карточных, так как затраты банков на карточные переводы гораздо выше»,— подчеркнули в Банке России. У регулятора есть «право ограничить верхнюю планку тарифов банков для потребителей». Однако пользоваться им в ЦБ собираются только в крайнем случае — если увидят, что «потребители лишены возможности переводить средства между банками». Ряд экспертов считают, что разница в стоимости переводов через СБП и карточки должна быть ощутимой. По словам главы банка «Русский стандарт» Александра Самохвалова, после того как ЦБ введет комиссии для банков, стоимость переводов для клиентов должна быть приближена к тарифам регулятора.

Кроме высоких тарифов, затрудняющих вывод крупных сумм, в Райффайзенбанке действует своеобразная настройка мобильного банка.

При переводах по СБП он сам автоматически выбирается как «банк по умолчанию», то есть переводы идут на счет в самом банке. В Райффайзенбанке такие настройки объяснили заботой о клиенте: если не будет установлен банк по умолчанию, то «мы оставим клиента в ошибочном состоянии в СБП (и гипотетически можно будет перевести деньги "в никуда")». Но как пояснили "Ъ" в НСПК, устанавливать банк «по умолчанию» в системе необязательно, при этом «возможность отправлять и получать средства» через систему у клиента остаются.

Участники рынка сходятся во мнении, что политика Райффайзенбанка направлена на удержание клиентских средств. «Возможно, у кредитной организации сумма входящих платежей через систему существенно ниже исходящих, и банк просто пытается снизить риски существенных оттоков»,— отмечает управляющий директор по методологии агентства НКР Станислав Волков. По словам главы проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, сейчас крайне важна реакция регулятора, которого побудить воспользоваться правом по ограничению тарифов могли бы жалобы клиентов банка на невозможность проводить платежи. Иначе желание применить завышенные тарифы распространится на весь рынок.

Вероника ГОРЯЧЕВА, Максим БУЙЛОВ