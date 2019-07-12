12.07.2019 09:40 214

Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает по согласованию с Минэкономразвития и Минфином установить величину прожиточного минимума в целом по стране за второй квартал 2019 года на душу населения 11 185 руб. При этом для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум в размере 12 130 руб., пенсионеров — 9236 руб., детей — 11 004 руб.

Таким образом, прожиточный минимум на душу населения для детей поднимется на 4%, для трудоспособных граждан — на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%.

В настоящее время прожиточный минимум в целом по стране составляет 10 444 руб., для трудоспособного населения — 11 280 руб., для пенсионеров — 8538 руб., для детей — 10 390 руб.