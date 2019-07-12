12.07.2019 09:50 327

В сентябре этого года Минфин, наконец, выпустит народные облигации (ОФЗ-н) по новым правилам — с максимально льготными условиями для населения. Объем размещения может составить 30 млрд рублей. Таким образом, финансовое ведомство выполнит прошлогоднее поручение премьер-министра довести сумму выпуска таких бумаг до 100 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали три источника, близких к Минфину. Помимо уже анонсированных изменений (отсутствие комиссии для граждан, снижение минимальной суммы покупки и так далее), ведомство подготовило еще одно — народные облигации будут продаваться онлайн. В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что выпуск предварительно планируется на третий квартал 2019 года. И действительно ведомство будет рекомендовать банкам-агентам организовывать продажи облигаций не только в отделениях, но и удаленно. В трех из четырех кредитных организациях «Известиям» подтвердили, что готовятся предоставить гражданам такую услугу.

Пошли на уступки

Выпуск народных облигаций по новым правилам откладывался несколько раз. В последний раз планировалось осуществить эмиссию в июне этого года, рассказали источники «Известий», близкие к Минфину. Очередной дедлайн — сентябрь этого года, уточнили они. Объем эмиссии может составить 30 млрд рублей, что позволит довести общую сумму выпущенных бумаг до 100 млрд рублей, рассказали два собеседника «Известий». Именно такую планку по народным облигациям в прошлом году установил глава правительства Дмитрий Медведев. Один источник, близкий к Минфину, сказал, что вопрос об объеме выпуска прорабатывается и окончательное решение пока не принято, но цифры корректны. Ведомство может разместить бумаги несколькими траншами, чтобы проанализировать спрос. Официально в Минфине не подтвердили, но и не опровергли информацию источников «Известий».

На данный момент министерство осуществило три выпуска народных облигаций на общую сумму 70 млрд рублей, а фактически разместило — почти на 59,6 млрд рублей. Именно снижение спроса со стороны населения привело к тому, что ведомство существенно пересмотрело правила для ОФЗ-н. Планируемый выпуск будет осуществляться на значительно более выгодных для покупателей условиях.

Так, Минфин отменяет для граждан комиссию банкам-агентам, которая в зависимости от суммы вложений может составлять 0,5–1,5%. Эти расходы кредитным организациям будет возмещать финансовое ведомство. Также оно расширило круг банков, которые будут продавать модицифированные ОФЗ-н. К уже выполняющим агентские функции Сбербанку и ВТБ присоединятся Промсвязьбанк и Почта-банк. В параметрах очередного выпуска предусмотрено и снижение минимальной суммы покупки с 30 тыс. до 10 тыс. рублей. На подобные уступки Минфин готов идти, поскольку изначально декларировал, что главная цель предложения народных облигаций — не способ занять у населения, а «повышение финансовой грамотности, воспитание культуры сохранения и инвестирования средств гражданами».

Но это еще не все изменения, которые планируются для «новых» народных облигаций. Эти бумаги, наконец, можно будет приобретать онлайн через интернет-банкинг или мобильные приложения, сообщили «Известиям» источники, близкие к Минфину.

— Действительно, Минфин будет рекомендовать своим банкам-агентам организовать продажи облигаций не только в отделениях, но и онлайн, — прокомментировали информацию собеседников «Известий» в пресс-службе финансового ведомства.

В банках-агентах подтвердили готовность продавать народные облигации удаленным способом.

— В скором времени покупка ОФЗ-н будет доступна в инвестиционной платформе «ВТБ Мои Инвестиции», что очень сильно упростит покупку этого инструмента для наших клиентов. Это несомненно окажет положительный эффект на спрос, — сообщил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов.

Директор департамента брокерского обслуживания Промсвязьбанка Михаил Молчанов также отметил, что инфраструктура кредитной организации полностью готова к старту продаж ОФЗ-н, в том числе через онлайн-каналы.

Почта-банк планирует запустить продажи народных облигаций в мобильном и интернет-банке в третьем квартале этого года, проинформировали «Известия» в пресс-службе кредитной организации. В Сбербанке воздержались от комментариев.

Разбавить вложения

Эксперты и участники процесса считают, что более выгодный для инвесторов из народа режим и упрощение процедуры продажи будет способствовать повышению спроса на ОФЗ-н нового поколения. По словам Владимира Потапова, что это очень важно при предложении инвестиционных продуктов.

— Популярность ОФЗ для населения сохраняется, но мы наблюдаем спад в динамике их покупки, — уточнил он. — Безусловно, это выгодный инструмент, но сейчас для инвесторов появилось огромное количество других предложений, которые они могут очень просто купить через мобильное приложение.

А по мнению Михаила Молчанова из Промсвязьбанка, за счет минимально возможного объема покупки новый выпуск ОФЗ-н может быть интересен вкладчикам с небольшими средствами, чтобы разбавить вложения в депозиты.

По данным, предоставленным «Известиям» представителем ВТБ Капитал Инвестиции, самый высокий спрос на приобретение народных облигаций наблюдается со стороны инвесторов в возрасте 50 лет и старше. На них приходится до 74% ОФЗ-н.

— Сам факт возможности продажи онлайн повысит спрос на народные облигации, но ключевым не будет, — полагает инвестиционный консультант Наталья Смирнова. — Необходимо предусмотреть дополнительные стимулы — активную рекламу и предложение со стороны банков, всплывающие окна и другие способы продажи через онлайн-кабинет.

Как пояснила инвестконсультант, 90% ключевых клиентов российских банков, которые получают у нее рекомендации, не в курсе, что удаленно можно открыть брокерский счет, а здесь речь идет о конкретном инструменте ОФЗ-н. Так что просто на одной возможности онлайн-оформления далеко не уехать и продажи не сделать, уверена Наталья Смирнова.

Анна КАЛЕДИНА, Инна ГРИГОРЬЕВА