12.07.2019 10:10 260

Минтруд представил новый список профессий и работ, запрещенных для женщин в России. Он в четыре с лишним раза меньше предыдущего, поддержан профсоюзами и работодателями и может вступить в силу с 2021 года. По словам экспертов, причиной для пересмотра стали как международные требования, так и активность самих работников.

Минтруд разработал новый вариант перечня (как правило, вредных) производств, работ и должностей, на которых ограничивается труд женщин,— ведомство представило его на последнем заседании профильной рабочей группы Российской трехсторонней комиссии (есть у "Ъ"). Документ может вступить в силу с 1 января 2021 года.

Новая версия перечня короче предыдущей в четыре с половиной раза — в нее вошли всего 100 пунктов вместо 456.

100 закрытых для женщин позиций разделены на 21 группу по отраслям. По сравнению с версией 2000 года в новом списке полностью отсутствуют отрасли, включающие слесарные, строительные, монтажные, геологоразведочные работы, производство абразивов, электротехники, химических источников тока, переработку резиновых смесей, нефти, газа и синтетических нефтепродуктов, автомобильный и морской транспорт, гражданскую авиацию. Как сообщили "Ъ" в Минтруде, главным критерием пересмотра было наличие на производствах факторов, опасных для репродуктивного здоровья женщин, а при создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений даже в таких профессиях.

Проведя спецоценку условий труда на отдельном рабочем месте, работодатель мог доказать его безвредность для женщины и раньше, однако им было выгоднее просто нанимать работников-мужчин»,— говорит заместитель главы Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук.

По его словам, в рамках законодательства были и другие пути обойти запрет Минтруда, однако это требовало от женщин больших усилий. Так, например, хотя женщина в РФ может работать помощником капитана и капитаном судна, для этого ей необходим опыт работы матросом, а эта профессия как раз входит в список запрещенных. «Одна из участниц нашего профсоюза даже выиграла дело против российского правительства в Комитете ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. После этого мы смогли начать дискуссию с Минтрудом, которая и привела к пересмотру перечня в целом»,— говорит Игорь Ковальчук.

По словам Юлии Островской из Центра социально-трудовых прав, сократить или отменить этот список России еще в 2011 году рекомендовала Международная организация труда, а в 2017 году — Комитет по экономическим, социальным и культурным правам ООН. «Списки запрещенных профессий для женщин есть во многих странах, но в постсоветских странах они самые обширные»,— говорит она, отмечая, что пересмотр запретов станет одним из достижений, которые РФ сможет указать в отчете по выполнению требований Конвенции ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: страна должна представить его организации до 1 ноября этого года.

Возможность пересмотреть перечень запрещенных профессий, по словам управляющего директора управления рынка труда и социального партнерства Российского союза промышленников и предпринимателей Марины Москвиной, связана и с запуском эффективной специальной оценки рабочих мест, благодаря которой они стали безопаснее для сотрудников. Впрочем, по ее словам, хотя работодатели положительно относятся к расширению возможности выбора сотрудников, вряд ли женщины массово будут наниматься на новые рабочие места. Всего по результатам оценки Роструда в РФ насчитывается от 300 тыс. до 2,2 млн вредных рабочих мест.

Анастасия МАНУЙЛОВА