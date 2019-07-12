12.07.2019 10:20 220

Доля покупок, оплаченных картами, впервые превысила 50%. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», с которой ознакомились «Известия». В июне этого года доля карточных транзакций достигла 54%, тогда как в 2018-м эта цифра составляла 46%, а в 2017-м — 40%. Чаще всего россияне расплачиваются с помощью «пластика» на АЗС, в спортивных и парфюмерных магазинах. По оценкам ЦБ, в ближайшие годы общая доля безналичных платежей вырастет до 80%.

Никакого кэша

В июне 2019-го россияне оплатили картами в общей сложности 54% покупок в магазинах, на расчет наличными пришлось 46%. Хотя еще год назад покупатели предпочитали оплачивать картой только 46% покупок, а в 2017-м — 40%. Это следует из данных «Такскома», который провел анализ более 14 млрд кассовых чеков.

— Популярность безналичной оплаты растет во многом потому, что это удобно, — пояснил «Известиям» руководитель коммерческого департамента «Такском» Константин Головкин. — Большинство компаний переводят заработную плату на банковские карты сотрудников, что также способствует популярности этого средства платежа. Кроме того, у «пластика» появляются новые преимущества в виде кэшбэка и различных бонусных программ.

По информации оператора фискальных данных, чаще всего россияне расплачиваются картами в спортивных магазинах — здесь на «пластик» в июне 2019 года пришлось 80%, а также на АЗС (78%) и в магазинах парфюмерии и косметики (63%). При этом средний чек в розничных точках со спорттоварами составил 3,6 тыс. рублей, на автозаправках — 1,2 тыс. рублей, в парфюмерных и косметических магазинах — 973 рубля.

— Оплату пластиковыми картами на АЗС стимулируют сами банки. Крупные организации предлагают специальные «автокарты», по которым при покупке топлива и других автомобильных товаров предусматривается кэшбэк от 2% до 10%, — сказал Константин Головкин. — У большинства банков даже в обычных платежных картах категория «Авто» с повышенным кэшбэком.

Плюс ко всему, ценовой сегмент всех трех направлений торговли (АЗС, спорттовары, парфюм и косметика) –– средний или средний плюс, подчеркнул Константин Головкин. А это значит, что уровень проникновения карт, их использования потребителями здесь выше.

Представитель «Такском» добавил, что с наличным оборотом пока еще тесно связаны малый бизнес, в том числе небольшие продуктовые магазины, строительная сфера. Но и в этих секторах доля безналичной оплаты существенно возрастет в связи третьим этапом контрольно-кассовой реформы, когда к онлайн-кассам подключатся практически все предприниматели. К слову, самый низкий процент оплаты картами — в алкомаркетах — всего 27%. Это может быть связано как с особенностями бизнеса, так и с мотивацией покупателей. Например, речь может идти «об уходе от домашнего контроля», добавил Константин Головкин.

Из отчета Банка России за 2018 год следует, что доля безналичных платежей в розничном обороте РФ составила 55,6%. Как уточнили «Известиям» в ЦБ, речь идет об оплате как товаров потребительского сектора, так и услуг. Долю безналичных платежей исключительно в продуктовой и непродуктовой торговле специалисты банка не оценивали. Согласно ранее объявленным прогнозам ЦБ, через несколько лет доля безналичных платежей в РФ может достигнуть 80%.

Большой потенциал

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев сказал «Известиям», что потенциал для увеличения доли безналичных платежей в потребительском секторе высок. Для сравнения, в скандинавских странах она уже почти достигла 100%. Но это зависит не только от уровня экономического развития, отметил эксперт. Также важны традиции страны, например, немцы предпочитают расплачиваться наличными. Старшее поколение в России тоже выбирает этот способ оплаты.

По данным «Такскома», в нашей стране чаще всего картами рассчитываются в Москве (72%), Санкт-Петербурге (58%) и Тюмени (58%). А вот в Волгограде, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Челябинске доли наличных и безналичных платежей равны. Жители Тольятти всё еще оплачивают наличными 51% покупок.

По словам председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, как правило, выбор платежного средства зависит от того, как гражданам выдают зарплату — наличными или на карту. Высокая доля оборота наличных в тех или иных населенных пунктах может считаться косвенным признаком того, что сотрудники компаний, расположенных там, большую часть денег получают в конвертах.

Как писали «Известия», тренд на увеличение доли безналичных платежей, напротив, свидетельствует об обелении экономики. А легальный бизнес работает еще более прозрачно, при этом снижается объем предложения денег для серых схем по обналичиванию. Кроме того, снижаются трансакционные издержки — ведь наличность нужно транспортировать и хранить. Немалую роль в росте их популярности сыграло появление бесконтактной оплаты — в 2018 году Россия заняла первое место в мире по числу транзакций с использованием смартфона (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay).

Евгения ПЕРЦЕВА

