12.07.2019 10:40 244

Россия за пять месяцев 2019 года профинансировала из бюджета иностранные правительства на 79 млрд рублей, а программа выдачи межгосударственных кредитов расширилась с 236 млрд, как предполагалось в начале года, до 293 млрд рублей, следует из из данных Федерального казначейства и поправок в бюджет. Это крупнейшая программа займов за последние пять лет. Замминистра финансов Сергей Сторчак отказался комментировать «Известиям» обстоятельства кредита и назвать страну заемщика, сославшись на закрытость этой информации. Опрошенные «Известиями» аналитики предполагают, что заемщиком стала страна из дальнего зарубежья, поскольку кредиты союзникам по СНГ традиционно официально анонсируются. Вместе с тем в Госдуме убеждены, что межправительственные займы стимулируют российскую экономику.

Пять траншей

Иностранные правительства получили от России 79 млрд рублей в виде бюджетного кредита, следует из отчета Федерального казначейства к 1 июня. За этот же период зарубежные заемщики погасили перед нашей страной свои обязательства на 66 млрд. За весь прошлый год Россией было выдано 203 млрд, за 2017-й — 199 млрд рублей. Изначально программа межгосударственных займов предусматривала выдачу 236 млрд рублей в 2019 году, однако в I квартале она расширилась до 293 млрд, следует из поправок к бюджету 2019 года. Замминистра финансов Сергей Сторчак на просьбу «Известий» уточнить, какие страны получили финансирование, каковы цели кредитов и уровень ставок, ответил, что у него «нет полномочий комментирования отношений с нашими заемщиками». В пресс-службе Минфина ответили аналогично.

В пресс-службе Счетной палаты уточнили, что также не могут рассказать о предоставлении и погашении государственных кредитов в разрезе конкретных стран-дебиторов, поскольку это конфиденциальная информация.

Опрошенные «Известиями» аналитики уверены, что Россия дала в долг странам из дальнего зарубежья, поскольку кредиты ближайшим соседям как правило анонсируются. Кроме этого, они предположили, что весь запланированный на год объем выдачи предназначается для одной, максимум двух стран. Такую точку зрения высказали замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, аналитики Тимур Нигматуллин из «Открытие Брокер», Роман Блинов из Международного финансового центра и Алексей Калачев из «Финама».

Свою позицию они аргументируют тем, что деньги заемщикам, судя по данным Казначейства, равномерно выдаются в течение года. Так, в первом квартале Россия профинансировала иностранные правительства на 56 млрд рублей, что составляет ровно четверть от запланированной на тот момент программы межгосударственного кредитования: примерно $1 млрд из $4 млрд, пояснил «Известиям» Алексей Калачев.

Другое подтверждение этого тезиса в том, что согласно поправкам в бюджет, годовой объем займов расширяется на 56 млрд рублей, то есть на аналогичную сумму, добавил Тимур Нигматуллин. По его словам, все это позволяет сделать вывод, что программа на 2019 год — это фактически кредитная линия на 293 млрд рублей, состоящая из пяти равных траншей по 56 млрд, резюмировал он.

Три страны

По мнению аналитиков, заемщиками могут быть крупные развивающиеся экономики, информация о кредитных отношениях с которыми появлялась в последние годы в публичном пространстве.

Из просочившихся прямых или косвенных заявлений о выдаче займов в последние несколько лет фигурируют такие страны, как Иран, Индия и Турция. «Известия» направили запрос в финансово-экономические ведомства этих стран с просьбой прокомментировать получение кредитов из России.

В начале года было объявлено о том, что иранский парламент одобрил получение $5 млрд от российского правительства в виде кредита на строительство инфраструктуры, прежде всего в области атомной энергетики, передавали местные новостные агентства. В 2015 году глава Минэнерго Александр Новак в ходе визита в Тегеран заявил, что согласованы совместные проекты примерно на $40 млрд.

О планах профинансировать индийское правительство на $4,2 млрд объявлял на ПМЭФ 2017 года министр финансов Антон Силуанов. По его словам, деньги предназначались для строительства пятого и шестого блоков АЭС «Куданкулам» в штате Тамилнад.

Выдача межправительственного кредита Турции была анонсирована в декабре 2017 года. Тогда был заключен договор на поставку четырех дивизионов российских зенитно-ракетных комплексов на $2,5 млрд. 55% этой суммы должен был покрыть заtм из российского бюджета, говорил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Недавно стало известно о том, что первые поставки военной техники произойдут уже в ближайшие месяцы.

Бюджет Турции на 2019 год предусматривает внешние заимствования на сумму 45 млрд турецких лир или $7,6 млрд. Значительная их часть будет обеспечена выпуском суверенных облигаций — $6,4 млрд согласно утвержденным программам (0,17). Еще $0,5 млрд Турция получит от международных фининститутов — Европейского банка реконструкции и развития и Французского агентства развития.

Бюджет Индии предусматривает заимствования на сумму более $100 млрд. Межправительственные кредиты в программе финансирования отсутствуют, долг полностью обеспечен публичными внутренними и внешними размещениями и займами.

Актуальные данные по бюджету Ирана отсутствуют.

Кроме этого, потенциальным российским заемщиком могла стать Венесуэла, предполагают аналитики. На это косвенно указывают также сообщения СМИ, считают Роман Блинов и Алесей Калачев. В начале года Россия предложила Венесуэле неформальный план по оздоровлению экономики страны, заявлял ранее Сергей Сторчак. Теоретически, расширение программы займов могло быть связано с положительным решением венесуэльского правительства на предложение российской стороны, предполагает Роман Блинов.

Согласно Бюджетному кодексу, в программе государственных кредитов для зарубежных заемщиков (правительств или корпораций) должны быть указаны страна получателя финансирования, его цели, ставка, сроки, гарантии исполнения обязательств и так далее.

Нормальная практика

Выдача межправительственных кредитов другим государствам — это нормальная практика, стимулирующая в том числе российскую экономику, сказал «Известиям» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. По его словам, как правило, финансирование предоставляется под закупку российского оборудования или услуг — например, для совместного строительства АЭС. В целом он поддерживает межправительственное кредитование из российского бюджета, поскольку это действенный инструмент конкуренции на зарубежных рынках.

О том, какие страны выступили заемщиками в рамках нынешней программы кредитования и предложенных к ней поправок, депутату неизвестно — в комитете по бюджету и налогам, по его словам, это не рассматривается.

Просроченная задолженность правительств других государств (их юридических лиц) перед Российской Федерацией за 2017 год выросла на $3,5 млрд (36%) и на начало 2018 года составила $13 млрд, констатировала ранее Счетная палата в материалах к проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Это связано с «неоплатой странами-дебиторами соответствующих платежей, установленных межправительственными соглашениями». Аудиторы не раскрыли, какие страны просрочили долговые платежи в адрес России.

В Минфине на вопрос, каковы риски невозврата займов сообщили, что вероятность «неисполнения обязательств по кредитам существуют даже в отношении надежных заемщиков».

По состоянию на 1 мая 2019 года иностранные государства и юрлица были должны России примерно $39,4 млрд, следует из материалов Минфина. Около $15,8 млрд из этой суммы задолжали республики бывшего СССР.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ