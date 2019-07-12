Рубль дешевеет, но без надрыва в ответ на новые санкционные инициативы США

12.07.2019 11:00 305

Рубль начал снижением пятничные торги на фоне новых санкционных инициатив американских законодателей, но при этом на стороне российской валюты текущая слабость доллара и рост нефти на мировых рынках, а также фактор близкого старта налогового периода.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,00, российская валюта теряет 0,3% от уровней предыдущего закрытия.

В паре с евро рубль к 10.15 МСК был у отметки 71, теряя более почти полпроцента с начала дня.

Нижняя палата Конгресса накануне включила в бюджет следующего года поправку о запрете каких-либо операций с госдолгом РФ для граждан США, связывая это с вмешательством России в американские выборы.

Для запуска нового санкционного механизма бюджет должен быть утвержден обеими палатами Конгресса и подписан президентом США, что занимает длительный период времени, поэтому на текущую динамику локального валютного рынка и рынка госдолга эффект в основном психологический.

"На санкционных новостях шансов продолжить рост у российской валюты очень мало, логичным выглядит движение на отметку 63 за доллар", — сказал Алексей Антонов из компании Алор Брокер.

Накануне рубль достиг локальных максимумов благодаря ожидания снижения ставки ФРС, дорогой нефти, а также после телефонных переговоров между главами России и Украины.

Сейчас доллар на форексе остается в минусе против большинства конкурентов, в паре с евро теряет с начала дня почти 0,2%, и котировки евро/доллар сейчас — вблизи $1,1270. Участники рынка продолжают ставить на смягчение ДКП ФРС по итогам заседания 30-31 июля и на продолжение подобных шагов в дальнейшем.

Текущие нефтяные котировки вблизи летних пиков — баррель Brent сейчас оценивается в $67,00 (+0,7%).

Фискальный период стартует в понедельник, пик его, включая уплату НДПИ, приходится на 25 июля, а 29 июля пройдет уплата налога на прибыль.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ