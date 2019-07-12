12.07.2019 10:50 230

В январе-марте 2019 года жители и гости Краснодарского края 134 млн раз оплатили товары и услуги банковскими картами. Общая сумма безналичных «карточных» транзакций составила 130 млрд рублей. Число таких операций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 40%, объем — на 30%, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

«Мы отмечаем неуклонный рост количества и объема проводимых в Краснодарском крае безналичных операций с использованием платежных карт. Это, безусловно, говорит о том, что жители и гости Кубани все больше доверяют безналичным расчетам в повседневной жизни, расплачиваются картами в магазинах и общественном транспорте, оплачивают коммунальные услуги онлайн, делают переводы», — отметил начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

В Краснодарском крае по данным на 1 апреля текущего года функционирует более 118 тыс. устройств по приему платежных карт — в том числе 7 тыс. банкоматов и порядка 104 тыс. POS-терминалов. По данному показателю регион занимает первое место в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и входит в тройку лидеров по России, уступая лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

На территории Кубани установлено более трети всей эквайринговой инфраструктуры Юга и Северного Кавказа. Темп прироста банковской инфраструктуры по приему платежных карт Краснодарского края превышает аналогичный среднероссийский показатель: +14% на 1 апреля текущего года к 1 апреля прошлого года против +11% по РФ.

Обеспеченность жителей Кубани банковской инфраструктурой является самой высокой в ЮФО и СКФО (21,6 устройства на 1000 жителей), и превышает среднероссийское значение (20,3 устройства на 1000 жителей). По данным на 1 апреля текущего года на территории Кубани более 9 млн платежных карт, в том числе 1,9 млн — карт национальной платежной системы «Мир». На каждого жителя региона приходится немногим менее 2 платежных карт.

Как РБК Краснодар сообщал ранее, в марте 2019 года власти Краснодарского края и руководство ЦБ РФ в рамках пилотного проекта по повышению доступности финансовых услуг в ЮФО и СКФО подписали «дорожную карту» на период до 2020 года. Это уже второй пилотный проект по повышению финансовой доступности в России. Первый был запущен около года назад на Дальнем Востоке.

Проект реализуется при участии Банка России, коммерческих финансовых организаций, региональных властей и интернет-провайдеров. Банки будут проводить расширение инфраструктуры за счет собственного финансирования, а регион и муниципалитеты окажут помощь в предоставлении помещений, в выявлении потребностей в установке таких устройств, в проведении мероприятий по повышению финансовой грамотности населения, прокомментировали в министерстве экономики края.

В июле была презентовала «тепловая карта» доступности финансовых услуг в регионе. Ее разработали для дальнейшей реализации совместного с администрацией Краснодарского края регионального проекта по повышению финансовой доступности на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях.