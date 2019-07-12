12.07.2019 20:40 195

Правительство привлечет к обсуждению новой схемы поддержки спроса на сельхозтехнику представителей бизнеса. При этом сегодня в базовом варианте рассматриваются отказ от прямого субсидирования скидок на технику и переход к механизму льготного лизинга. Это, по расчету Минсельхоза, должно позволить нарастить объемы производства, продавая на 1 млрд руб. господдержки несколько тысяч единиц техники вместо сотен, а потребителю — экономить в момент покупки миллионы рублей. Кроме того, правительство поменяет правила доступа производителей к программам поддержки, изменив схему подсчета локализации, — потенциально это должно расширить перечень техники, которую можно приобрести с господдержкой, потому как сегодня, по словам вице-премьера Дмитрия Козака, это буквально несколько производителей.

Правительство сформирует межведомственную рабочую группу с участием бизнеса, в том числе сельхозпроизводителей и машиностроителей, чтобы выработать понятные и прозрачные правила распределения господдержки спроса на сельхозтехнику. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания о механизмах поддержки приобретения отечественной сельхозтехники.

Замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов в ходе совещания отметил, что предложенная Минпромторгом схема льготного лизинга ("Ъ" сообщал о ее параметрах 27 мая и 9 июля; дает скидку на авансовый платеж) более эффективна, чем действующая программа прямого субсидирования (программа 1432, дает скидку на сельхозтехнику). Он пояснил, что сегодня по действующей программе трактор К744 Р4 «Стандарт» требует оплаты не менее 85%, то есть 6,8 млн руб., при лизинге нужно заплатить всего лишь 400 тыс. руб., и такой продукт позволяет экономить 6,4 млн руб. в момент покупки. При субсидии 1 млрд руб., по его словам, сегодня можно приобрести 147 тракторов или 80 комбайнов, при лизинге — 2,5 тыс. штук и 1,5 тыс. штук соответственно. Минсельхоз и Минпромторг прогнозируют рост рынка сельхозтехники России за пять лет в два раза, до 190–200 млрд руб., сообщил господин Хатуов. При этом лизинговая схема, по его словам, позволяет увеличить рынок продаж в лизинг с 40–45 млрд руб. до свыше 100 млрд руб.

Замглавы Минпромторга Александр Морозов, в свою очередь, рассказал, что общий объем производства сельхозтехники в этом году вырастет на 15% к прошлому году, «экспорт в 2018-м вырос более чем на 40%, в этом году не опускаемся ниже 15%». «Сегодня мы полностью обеспечены объемом необходимых мощностей по выпуску энергонасыщенных тракторов, кормо- и зерноуборочных комбайнов. Но общая загрузка на 12 июля производственных мощностей предприятий по самоходным машинам не превышает 40% в среднем. То есть существует двукратный запас производства с учетом роста экспорта»,— отметил господин Морозов.

По словам замминистра, льготный кредит и льготный лизинг надо запустить оперативно и продвигать среди аграриев, при конкуренции между кредитными и лизинговыми организациями удастся добиться лучших результатов. «При сохранении стимулирующих условий 1432 в новых программах лизинга и кредита мы приумножим динамику стимулирования спроса за счет доппривлечения финресурсов»,— пояснил он. Как сказал господин Морозов, Минфин представил официальное заключение по переходу от прямого субсидирования к лизингу и кредитам в автопроме и колесном транспорте, сравнил с сельхозмашиностроением и пришел к выводу, что и в этом случае возникнет допэффект по показателю реализованной техники на каждый 1 руб. поддержки.

При этом рассматривается и вариант параллельной работы новых инструментов поддержки спроса и программы 1432, сообщил Дмитрий Козак. Решение будет принято исходя из бюджета, работа по распределению допдоходов начнется с 10 августа, отметил он, но в любом случае программы будут «скоординированы».

Одновременно правительство финализирует новую систему подсчета локализации в сельхозмашиностроении по аналогии с балльной системой в автопроме. "Ъ" сообщал об одной из версий такой системы 23 января. Вице-премьер отметил, что действующая система признания продукта российским, которая дает доступ к господдержке, предписывает локализацию конкретных операций и компонентов в определенные сроки, что позволяет сужать доступ к господдержке до одной-двух компаний. Он отметил, что «у каждой компании своя история формирования производства, они находятся на разной стадии исторического развития», поэтому было принято решение дать компаниям выбор по локализации операций и компонентов, которым в зависимости от добавленной стоимости присваивается определенное число баллов.



Елена БОЛЬШАКОВА, Санкт-Петербург; Ольга НИКИТИНА