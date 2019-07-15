15.07.2019 08:30 161

Вечером 13 июля совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево по прилету из заграничной командировки, сообщил РБК представитель компании. Мазуров проходит подозреваемым по уголовному делу, он доставлен на допрос в Следственный департамент МВД. 15 июля Тверской суд изберет бизнесмену меру пресечения, сказал РБК источник, близкий к одной из сторон дела.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению Антипинского НПЗ — этот завод Мазуров строил с нуля на кредиты Сбербанка, бизнесмен подозревается в растрате $600 млн кредитных средств, говорит источник РБК. Всего Мазуров должен банку $2,9 млрд.

Уголовное дело было возбуждено со второй попытки. 5 июля следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но позже это решение отменили. «Новый поток» предполагает возможность оказания давления на следственные органы со стороны недоброжелателей Д.П. Мазурова», — сообщили РБК в компании.

«Новый поток» рассматривает действия в отношении основателя компании как неправомерные.

Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.

В «Новом потоке» добавили, что Мазуров не скрывался от следствия, не собирался выезжать за границу, а также проявил готовность дать пояснения по интересующим правоохранительные органы вопросам.

Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

Антипинский НПЗ — крупнейший независимый завод в России с глубокой переработкой нефти мощностью 9 млн т в год, он был достроен в прошлом году. Мазуров создавал этот бизнес на кредиты, его группа «Новый поток» помимо Антипинского НПЗ управляла еще двумя заводами — Афипским и Марийским. Кроме кредитов Сбербанка, Мазуров привлек порядка $500 млн у МКБ, Промсвязьбанка и ВТБ, говорил РБК источник, близкий к компании.

В прошлом году Мазуров и его партнеры не смогли найти средства на закупку нефти для Антипинского завода и в обмен на необходимое финансирование отдали Сбербанку управление над НПЗ. Банк получил «золотую» акцию завода и сменил менеджмент, а в мае 2019 года получил 100% акций Vikay ltd (этот офшор владел 80% завода), которые были заложены по кредитному договору. Также Сбербанк начал поиски покупателя на актив. Главным претендентом сейчас является азербайджанская госкомпания Socar. Заводом также интересовался совладелец «РуссНефти» Михаил Гуцериев, давний знакомый главы Сбербанка Германа Грефа, и ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова.

Алина ФАДЕЕВА, Константин НАГАЕВ