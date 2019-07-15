15.07.2019 08:50 203

Минтруд подсчитал, на сколько вырос прожиточный минимум за второй квартал 2019 года. Так, для детей он стал больше на 4 процента и составил 11 004 рубля, для пенсионеров вырос на 3,8 процента, до 9236 рублей, для трудоспособных людей — на 4,1 процента, достигнув 12 130 рублей. Прожиточный минимум на душу населения составил 11 185 рублей. Об этом написано в проекте приказа минтруда, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.

Увеличение связано с ростом цен во втором квартале на товары, стоимость которых влияет на величину прожиточного минимума. В течение второго квартала подорожало большинство продуктов питания, включенных в потребительскую корзину. Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе прожиточного минимума, рассчитываемые исходя из стоимости минимального набора продуктов питания, увеличились на 4,1 и 4,3 процента соответственно.

Если приказ минтруда будет подписан, МРОТ в 2020 году составит 12 130 рублей — почти на тысячу рублей больше, чем в этом году (11 280 рублей). Два года назад такой зависимости не было, теперь это закреплено законом. Как отмечает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, для нашей страны повышение МРОТа до размера прожиточного минимума было большим достижением. Но необходимо идти дальше: "Главным моментом в совершенствовании системы МРОТа остается внедрение для его расчета другого показателя. Необходимо оставить в прошлом прожиточный минимум, введенный в практику в кризисные 90-е. Надо перейти к расчету МРОТа на базе минимального потребительского бюджета. Это увеличит МРОТ почти на 50 процентов, и он приблизится к реальной стоимости жизни".

В помощь семьям

Если в семье среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов в регионе, то можно будет рассчитывать на выплату пособия до трех лет при рождении первого и второго ребенка. Такие поправки к законопроекту одобрило правительство. Предлагается установить, что с 1 января 2020 года размер такого пособия семьям с невысокими доходами будет равняться прожиточному минимуму ребенка в регионе. В среднем по стране это более 10 тысяч рублей в месяц.

Марина ГУСЕНКО