15.07.2019 09:00 296

Санируемый ЦБ Московский индустриальный банк (Минбанк) потерял за июнь 69 млрд руб. капитала, его отрицательная величина достигла таким образом 94 млрд руб. Причина может быть в том, что ЦБ создал резервы почти по всему портфелю кредитов юрлицам. Эксперты не исключают, что регулятор мог подойти к резервированию чрезмерно консервативно, ограничив себя лишь ранее высказанным прогнозом по максимальному размеру вливаний в капитал банка.

Банк России 12 июля принял решение о докапитализации Минбанка на 128,7 млрд руб. В рамках стандартной схемы ЦБ выделит соответствующее финансирование и выкупит дополнительный выпуск акций банка, став почти стопроцентным владельцем кредитной организации. В результате Минбанк будет вновь соблюдать обязательные нормативы достаточности капитала с учетом надбавок.

В январе, когда ЦБ взял Минбанк на санацию, регулятор предварительно оценивал отрицательный капитал банка на уровне 60–100 млрд руб., но называл и более точную цифру — 75 млрд руб. Кроме того, ЦБ оценивал необходимый буфер капитала в 29 млрд руб., чтобы Минбанк соблюдал обязательные нормативы достаточности собственных средств. Таким образом, в январе, по оптимистичным прогнозам ЦБ, все вливания в капитал Минбанка оценивались в 89 млрд руб., в базовом прогнозе — в 104 млрд руб., в пессимистичном — в 129 млрд руб. Именно последний прогноз в конечном счете и реализовался.

Решая в январе вопрос, брать Минбанк на санацию или отзывать лицензию, регулятор пришел к выводу, что ситуация «пограничная». Однако в итоге ЦБ все же склонился к финансовому оздоровлению кредитной организации, опасаясь социальной напряженности в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, где банк имел региональную значимость (см. "Ъ" от 23 января ). Еще одним фактором, по словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, стала договороспособность Абубакара Арсамакова, которого ЦБ называл контролировавшим Минбанк лицом. Тогда господин Поздышев утверждал, что акционеры банка не были замечены регулятором в проведении сомнительных операций и выводе активов. Однако две недели назад он признался, что временная администрация банка все же обнаружила схемы по выводу активов и направила в связи с этим по меньшей мере одно обращение в правоохранительные органы.

По состоянию на 1 июня отрицательный капитал Минбанка составлял 25 млрд руб. Отчетность за июль банки еще не опубликовали. Однако в пресс-службе ЦБ уточнили, что размер дисбаланса между активами и обязательствами банка по состоянию на 1 июля 2019 года составил минус 94 млрд руб.

После докапитализации размер собственных средств банка составит 27,8 млрд руб. Соответственно, за июнь дыра в капитале банка выросла в 3,75 раза, или на 69 млрд руб.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Мария Зинина считает, что в январе размер несформированных резервов должен был составлять не менее 3–4 капиталов банка (88–117 млрд руб.), что больше первоначально высказанных оценок (60–100 млрд руб.). По словам эксперта, среди проблем Минбанка — «критическая концентрация корпоративного портфеля на неэффективных инвестиционных проектах», при этом не исключено, что большая часть таких кредитов имеет признаки аффилированности с акционерами банка.

Резкий рост дыры в капитале Минбанка может свидетельствовать о признании большей части корпоративного кредитного портфеля невозвратной и создании по ней максимального резерва, считает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. «Косвенно это подтверждает обращение регулятора в правоохранительные органы в связи с выявлением временной администрацией сомнительных операций по выводу активов через кредитование формально не связанных с акционерами компаний,— поясняет он.— В таком случае исходя из накопленного опыта санаций рассчитывать на какой-то материальный уровень возмещения по проблемным кредитам не стоит». Согласно последней отчетности банка, его портфель кредитов юрлицам составляет около 170 млрд руб. Таким образом, вероятно, ЦБ решил зарезервировать этот портфель примерно на две трети, несмотря на то что в просрочке находится лишь примерно 10%. Вполне вероятно, полагает Михаил Доронкин, что «по части проблемных кредитов резервы были сформированы излишне консервативно относительно реального уровня риска».

Виталий СОЛДАТСКИХ