15.07.2019 09:10 379

С начала этого года владельцам банковских карт поступают звонки и сообщения от мошенников… с официальных телефонов банков. Вообще уловок у негодяев много, о них часто пишут и в СМИ, и в соцсетях. Но этот метод отъема денег особо изощренный.

Звонок раздался поздно вечером, когда наша читательница Людмила Алексеевна уже ложилась спать. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка, где женщина хранила свои сбережения. Он сообщил, что произведена подозрительная попытка снятия средств с ее банковского счета. Банк заблокировал счет, и теперь либо клиентка подтвердит операцию, и деньги будут списаны, либо банк пришлет в смс специальный код, который она должна сообщить собеседнику, чтобы сохранить свои деньги и дальше пользоваться картой.

Людмила Алексеевна решительно опровергла какие-либо операции от своего имени. Не забыла взглянуть и на экран телефона — там высвечивался знакомый номер банка. Получив смс с кодом, она продиктовала его собеседнику. А утром оказалось, что с ее счета списаны все деньги. Женщину поразил не только сам факт кражи, но и то, что она своими глазами видела на экране телефона знакомый банковский номер, к которому и отнеслась с полным доверием.

Подобные случаи в последнее время происходят все чаще, подтвердила начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Банка России Надежда Иванова. Мошенники стали с помощью интернет телефонии подменять свои номера телефонов номерами банков. И так входят в доверие даже к тем, кто хорошо знает, что кому попало данные карт сообщать нельзя.

Женщину поразила не только кража, но и то, что она видела на экране телефона знакомый номер своего банка, к которому и отнеслась с доверием

Чаще всего, как и в случае с Людмилой Алексеевной, выдают себя за сотрудников службы безопасности банка. И обращаются к собеседнику по имени и отчеству, знают фамилию и даже некоторые цифры номера карты, срок ее действия. Эти сведения мошенники, как правило, получают из открытых источников, например, из соцсетей, через фишинговые сайты, из баз данных интернет-магазинов. Обычно аферисты звонят ночью или утром, когда сонному человеку сложнее сориентироваться. Говорят быстро, уверенно, используют профессиональный сленг, торопят с ответом, иногда даже запугивают.



Как правило, злоумышленники просят назвать код из смс, которая приходит на телефон. Почему? Операции со счетами клиента в банке требуют двойного подтверждения личности клиента. Для этого банки посылают смс с кодом, который клиент должен ввести онлайн. И даже если у мошенников есть все данные карты, код получить они не могут: его создает автомат и присылает владельцу карты перед операцией. Если человек колеблется или отказывается назвать код, его пугают, что деньги с карты немедленно уйдут к мошенникам. Испугавшись, человек называет данные. Преступники получают доступ к счету и опустошают его.

Как уберечь свои деньги? Не стоит паниковать и закрывать карточные счета. Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить свои средства, утверждает Надежда Иванова.

Знайте, если ваш банк на самом деле обнаружил несанкционированную операцию, он имеет право приостановить ее на два дня. Поэтому настоящий сотрудник банка не будет торопить и пугать потерей денег. Как и требовать от вас данные карты, коды из смс. Если вам звонят якобы из банка, следует прервать разговор и перезвонить в кредитную организацию по официальному номеру, указанному в договоре с банком или на оборотной стороне карты. Набирать номер необходимо вручную, а не перезванивать в ответ по номеру, который высветился на экране телефона. Так вы гарантированно не попадете на линию к злоумышленникам.

Не сообщайте в телефонном разговоре или в смс личные данные, реквизиты карты и секретную информацию: CVC/CVV-код на обратной стороне карты, коды из смс и ПИН-коды.

Если же мошенник назвал настоящие реквизиты вашей карты, прося их подтвердить, то есть уже владеет частью конфиденциальной информации, необходимой для списания денег со счета, то лучше всего обратиться в банк с заявлением о перевыпуске карты.

Елена ГРЕКОВА

