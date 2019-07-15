Западные банки в 3,5 раза опередили госбанки в доходах от сделок в России

15.07.2019 09:20 181

Доля западных инвестбанков в доходах от сделок в России, включая размещение акций и облигаций, сделки по слиянию и поглощению, а также синдицированное кредитование, с начала 2019 года составила 78%, свидетельствуют данные на 11 июля, которые РБК предоставила компания Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters).

Такого уровня этот показатель не достигал с 2008 года, если сравнивать с результатами по итогам года, или с 2007-го, если сравнивать с результатами на июль каждого года.

Таким образом, доходы западных инвестбанков с начала 2019 года в 3,5 раза превысили доходы госбанков: $161,3 млрд против $46,2 млрд.

Оживление на сужающемся рынке

По итогам 2018 года доля западных игроков в доходах от российских инвестсделок составляла 67%, а до своего исторического минимума (53%) она падала в 2015 году. На заре 2000-х доля «иностранцев» на российском инвестиционном рынке доходила до 97%, а в лучшие для рынка годы (середина 2000-х) колебалась около 80%.

«Пирог» рынка стал очень маленький, поэтому одна или две сделки могут сильно влиять на результаты», — говорит бывший топ-менеджер крупного западного инвестбанка. Особенно это было заметно в 2018 году, когда доходы инвестбанков снизились до $277,6 млн с $548,5 млн годом ранее. Ситуация в 2019 году значительно лучше: к началу июля показатель уже достиг $207,4 млн, следует из данных Refinitiv.

В прошлом году количество размещений «можно было пересчитать на пальцах одной руки», а теперь рынок «достигает некоего баланса», рассуждает соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Борис Квасов.

«В этом году мы видим на инвестиционном рынке большое оживление против полного штиля в прошлом. Сейчас активность сильно выросла», — сказал РБК руководитель инвестиционного банкинга Morgan Stanley в России Владимир Самарин.

«По ощущениям градус напряжения по санкционной риторике сейчас немного снизился. Кажется, что все уже немного подустали от напряжения. Когда дамоклов меч постоянно висит над твоей головой, то уже забываешь, что он висит», — говорит собеседник в крупном российском инвестбанке.

«По нашим ощущениям, сейчас и инвесторы, и эмитенты стали меньше реагировать на новые разговоры о санкциях, даже если какие-то сообщения на этот счет появляются», — соглашается директор департамента рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.

Лидирующие позиции по доходам от инвестсделок с 2011 года занимает «ВТБ Капитал» (уступал лидерство только в 2014 году Сбербанку), показывают данные Refinitiv. Однако в топ-10 инвестбанков (с начала 2019 года) помимо ВТБ вошли только два российских банка: — Газпромбанк (пятая строчка) и Сбербанк (десятое место). Сбербанк осенью прошлого года объединил инвестиционный и корпоративный бизнес, в том числе из-за отсутствия спроса на инвестиционные услуги.

Остальные места разделили между собой западные инвестструктуры. Лучшие позиции — у Credit Suisse, Goldman Sachs и Citi.

Дарья ЮРИЩЕВА