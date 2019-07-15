15.07.2019 09:30 221

Жители Приволжского федерального округа оказались в лидерах по числу банковских должников. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Федеральной службой судебных приставов.

На округ приходится пятая часть всех должников граждан перед банками: 1,18 исполнительных производств. Общая сумма, которую должны взыскать приставы с неплательщиков кредитов в Приволжском федеральном округе, составила 234 миллиарда рублей. На втором месте Сибирский округ: 979 тысяч исполнительных производств, по которым необходимо взыскать в общей сложности 169 миллиардов рублей.

На третьем долговом месте по числу должников-неплательщиков Центральный федеральный округ: 954 тысячи исполнительных производств. При этом по суммам долга безоговорочные лидеры живут в Москве. В целом неплательщики столицы должны банкам 252,2 миллиарда, больше, чем набежало у должников во всем Поволжье.

Как подчеркивает ТАСС, географию взыскания приставами долгов граждан перед кредитными организациями представлена впервые. Примечательно, что хотя в Москве самые крупные долги, по числу самих должников столица оказалась лишь на 12-м месте среди всех регионов. А в первую тройку попали Краснодарский край — 292 тысячи производств почти на 80 миллиардов рублей; Башкортостан — 240 тысяч производств на 40 миллиардов рублей; Красноярский край — 214 тысяч производств на 39 миллиардов рублей.

Кстати, осенью в Карелии планируется запустить в тестовом режиме проект суперсервиса по исполнительному производству. Граждане смогут в онлайн-режиме получать услуги, связанные с исполнительным производством. Проект был одобрен президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию.

Владислав КУЛИКОВ

