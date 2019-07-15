Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три года

15.07.2019 10:10 239

Настроения частного бизнеса в России в июне опустились до минимального уровня за три года, следует из обзора IHS Markit (есть у РБК).

Ожидания роста деловой активности российских компаний в июне сократились до 15%, хотя еще в феврале составляли 25%. И это самый низкий показатель с февраля 2016 года, отмечают эксперты.

Компании связывают надежды в основном с планами инвестировать во внедрение новых технологий, ремонт оборудования и разработку новых продуктов. Некоторые рассчитывают на рост продаж и выход на новые рынки благодаря маркетингу и рекламе. При этом респонденты отмечают нехватку средств, которая ограничивает инвестиционные решения.

Показатель ожиданий низкой деловой активности в долгосрочной перспективе достиг 31%, что выше среднего результата в странах с развивающимися экономиками — 18%.

Число компаний, которые планируют расширить штат сотрудников в ближайший год, снизилось до 6%. Это меньше среднемирового уровня в 10% и самый низкий показатель с февраля 2016 года.

Угрозами для роста, по мнению респондентов, остаются усиление конкуренции, сложные условия для малого и среднего бизнеса, слабый внутренний и внешний спрос. Пессимизм также связан с потенциальным ростом налоговой нагрузки на фоне нехватки капитала и менее стабильной прибыли.

Опрос проводился во второй половине июня 2019 года. В глобальном исследовании по единой методологии участвуют 7 тыс. респондентов по всему миру. Опрос проходит три раза в год — в феврале, июне и октябре. Основным индикатором служит чистый баланс ожиданий компаний — доля предприятий, ожидающих наращивание выпуска, за вычетом доли тех, кто ждет его сокращения.

Минимальные надежды на рост продаж в начале второго полугодия зафиксировали и эксперты Института Гайдара. При этом в июне промышленники продемонстрировали «достаточно приличный по нынешним застойным временам рост выпуска», отмечается в исследовании. Однако инвестиционные планы предприятий вновь ушли в минус, а планы заимствований во втором квартале просели до исторического минимума.

Низкие ожидания типичны для российского бизнеса в летний сезон, пояснил РБК директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. «Как подтверждают наши исследования, в летний период настроения предпринимателей наиболее пессимистичны. В России это низкий сезон в большинстве сфер — падает спрос на товары и услуги, что, естественно, снижает прибыли предприятий», — отметил эксперт.

Поводом для пессимизма, по его словам, также послужил разрыв между ожиданиями и реальностью. За последнее время заявлено большое количество мер поддержки предпринимателей и устранения барьеров для ведения бизнеса — план «Трансформация делового климата», регуляторная гильотина, национальные проекты. «Эффекты от заявленных и даже уже принятых мер пока в полной мере не дошли до конечных получателей. Результаты можно будет увидеть только со временем, а ожидания сформированы уже сейчас», — сказал Калмыков.

Ольга АГЕЕВА