15.07.2019 10:20 252

Интернет-продажи смартфонов в России в первой половине 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018-го увеличились на 33% — до 2,2 млн штук. Это следует из материалов «Связного-Евросети», с которыми ознакомились «Известия». Статистику подтвердили в «М.Видео — Эльдорадо». Продажи смартфонов в интернете растут быстрее, чем по рынку в целом — за год в штуках он увеличился всего на 4%. Это связано с тем, что цены на «умные» телефоны в онлайне ниже, выбирать там гаджеты удобней, а интернет-магазины стали предлагать клиентам те же услуги, что и обычные салоны связи, например, рассрочки и кредиты, говорят эксперты.

Не в ногу с рынком

В России в первой половине этого года было продано 13,1 млн смартфонов. Из них 2,2 млн на сумму 42 млрд рублей реализовали в интернет-магазинах, следует из материалов «Связного-Евросети», с которыми ознакомились «Известия». Получается, что каждый шестой аппарат был реализован онлайн, сказал «Известиям» вице-президент объединенной компании по продажам Давид Борзилов. По его словам, интернет-продажи смартфонов в России выросли на 33%, тогда как весь рынок — только на 4%.

В «М.Видео — Эльдорадо» подтверждают тенденцию роста онлайн-продаж, но общее увеличение рынка оценивают в 6%. По словам представителя ритейлера, в первом полугодии 2018-го доля онлайна в общем объеме реализации смартфонов в России составляла примерно 13%, а за тот же период этого года — 16%. В июле этот показатель может вырасти до 20%, прогнозирует представитель ритейлера. Онлайн-продажи остаются одним из ключевых драйверов российского рынка смартфонов. Их темпы роста в Сети превысили рыночные показатели в 1,5 раза в штуках и в два раза в деньгах, добавил он.

Это объясняется более низкими ценами в интернет-магазинах, сказал «Известиям» руководитель проекта Content Review Сергей Половников. Если речь идет об официальных продавцах, стоимость одной и той же модели может быть примерно на 10% меньше в онлайне, чем в салоне связи, рассказывает он. Если же продавец ввозит аппарат в обход официальной дистрибуторской цепочки, цена может быть ниже вдвое, утверждает Сергей Половников.

Онлайн-покупки стали более удобными: в несколько кликов пользователь может найти подходящую модель, сравнить цены, оформить рассрочку и заказать смартфон с доставкой на дом, перечисляет Давид Борзилов. Кроме того, ритейлеры постоянно работают над улучшением логистики инфраструктуры, что существенно сокращает сроки доставки, утверждает он.

Салоны связи становятся всё менее привлекательными для покупателей: выбрать там подходящий аппарат крайне непросто, поскольку продавцы мотивированы на реализацию определенных моделей и к тому же пытаются в нагрузку предложить массу дополнительных аксессуаров и услуг, сетует Сергей Половников.

Российскому онлайн-рынку электроники есть куда расти: во многих странах на интернет приходится 60–70% продаж, сказал «Известиям» гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. По его словам, в России этот показатель составляет в среднем около 30% и варьируется в зависимости от категории товара.

Ценник ниже — чек выше

Ценник на смартфоны в интернете в целом ниже. Но средний чек на аппарат выше, чем в розничных магазинах, следует из материалов компании — партнера нескольких производителей электроники. По ее данным, в апреле этого года в среднем за купленный в онлайн-магазине смартфон покупатель платил 19,4 тыс. рублей, а в обычной торговой точке — чуть менее 15,9 тыс. рублей.

Сергей Половников объясняет тенденцию тем, что в Сети люди всё чаще приобретают дорогие смартфоны, которые выбирают обдуманно, заранее. Речь идет как о покупках, которые на дом доставляют курьеры, так и о бронировании и оплате товаров с последующим получением в магазине, уточняет эксперт.

Это подтверждает и статистика «М.Видео — Эльдорадо». За год в интернет-продажах усилился верхний ценовой сегмент смартфонов (от 50 тыс. рублей) — их реализация в денежном и штучном выражении выросла вдвое, сказал представитель ритейлера. Тройка ключевых игроков в продажах остается без изменений — Apple, Samsung и Huawei, причем позиции китайского производителя укрепляются, отметил он.

Представитель МТС отмечает, что меняется потребительское поведение граждан: клиенты в попытке сохранить свое время бронируют гаджеты через официальный интернет-магазин ритейлера, приходят в салоны за готовой продукцией. Им важно подержать устройство в руках перед покупкой, получить консультацию специалиста и подобрать аксессуары, говорит он. То есть потребители не переходят полностью в интернет, а используют преимущества онлайн- и офлайн-каналов, считает представитель МТС.

При покупке премиальной или инновационной электроники россияне сначала стремятся познакомиться с ней в магазине или шоу-рум, отмечает Дмитрий Кравченко. А уже в интернете люди охотнее покупают устройства, с качеством или потребительскими характеристиками которых уже знакомы.

Ранее «Известия» писали, что почти половина смартфонов в России — китайских брендов. По итогам первых пяти месяцев 2019 года они заняли более 45% нашего рынка «умных» телефонов в штуках, тогда как за тот же период прошлого их доля составляла чуть более 34%.

Валерий КОДАЧИГОВ

