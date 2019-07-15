15.07.2019 10:30 227

Сотрудники правоохранительных органов подозревают бывшего совладельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова, задержанного в минувшие выходные, в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пресс-секретарь столичного Тверского суда Светлана Скачкова рассказала РБК.

Претензии к бизнесмену, по ее словам, возникли у МВД. «Он [Мазуров] подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — указала представитель суда. По этой статье предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы.

Суд, добавила Скачкова, уже получил от следствия ходатайство о заключении Мазурова под стражу. Остальных деталей этого дела собеседница РБК не раскрыла. Ожидается, что рассмотрение дела Мазурова в суде начнется после 12:00 мск.

О задержании бывшего совладельца Антипинского НПЗ стало известно накануне. Об этом тогда рассказал представитель компании «Новый поток» (Мазуров является ее совладельцем). В отделение полиции бизнесмен, по его данным, был доставлен из аэропорта Шереметьево после прилета из заграничной командировки. Близкий к одной из сторон дела источник РБК уточнял, что предприниматель стал фигурантом уголовного дела о растрате $600 млн кредитных средств, которые были выделены на строительство Антипинского НПЗ.

Само производство, по информации источника, было возбуждено по заявлению представителей этого завода. В середине мая его владельцем стал Сбербанк. Известно, что к этому времени «Новый поток» Мазурова, который помимо Антипинского НПЗ управлял еще двумя предприятиями — Афипским и Марийским заводами, — был должен Сбербанку $2,9 млрд.

Группа «Новый поток», основанная в 2008 году Дмитрием Мазуровым, занималась переработкой нефти на Антипинском НПЗ в Тюменской области и Марийском НПЗ в Республике Марий Эл, управлением Афипского завода в Краснодарском крае, развивала нефтяные месторождения в Оренбургской области и битумное производство в Нижегородской области. Еще одна сфера деятельности компаний группы — транспортировка и реализация нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, инжиниринг и строительство. По итогам 2017 года выручка группы составила 220 млрд руб., она заняла 56-е место в рейтинге РБК 500 в 2018 году.

Антипинский НПЗ в Тюменской области является крупнейшим независимым российским заводом с глубокой переработкой нефти мощностью 9 млн т в год. Окончательно достроено это предприятие было в прошлом году. Бизнес с нуля на кредиты выстраивал Мазуров. Помимо Сбербанка, к концу мая «Новый поток», по словам близкого к компании источника РБК, был должен МКБ, Промсвязьбанку и ВТБ $500 млн.

Весной Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежит 80% Антипинского НПЗ. Прежде совладельцами этой компании были Мазуров и бывший коллега столичного градоначальника Владимир Калашников. Таким образом банк стал владельцем своего проблемного заемщика. Спустя несколько дней после смены владельца Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротом.

вгения МАЛЯРЕНКО, Маргарита АЛЕХИНА