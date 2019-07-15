15.07.2019 10:40 254

Специальные криптобиокабины, предназначенные для оформления загранпаспортов нового поколения, доработают под выдачу электронных внутрироссийских документов. Об этом «Известиям» рассказал Владимир Кабанов, генеральный директор концерна «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»). По его словам, опытная эксплуатация кабин начнется уже в июле, а в конце 2019 года планируется серийное оснащение такими устройствами всех российских МФЦ. Разработчики комплекса уверяют, что технические возможности позволят гражданину получить электронный паспорт буквально за несколько минут. На полномасштабное внедрение новой системы потребуется время, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Личность подтверждена

Криптобиокабину представили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Первоначально разработка предназначалась для оформления загранпаспортов нового поколения. Однако создатели системы уверяют, что ее функционал может быть расширен.

— Технические характеристики новой криптобиокабины позволят в будущем использовать ее в том числе для выдачи электронного паспорта гражданина РФ. Для этого может потребоваться небольшая доработка оборудования, — рассказал «Известиям» Владимир Кабанов.

Сейчас функционал криптобиокабины позволяет регистрировать биометрические параметры заявителя: изображение лица и отпечатки пальцев. Сканирование документов, удостоверяющих личность, выполняется сразу в двух диапазонах — видимом и ультрафиолетовом. При выдаче документа комплекс осуществляет двухфакторную биометрическую верификацию.

В июле опытная эксплуатация кабин начнется в некоторых МФЦ Москвы, Московской области, Краснодара и Тулы, сообщал ранее Владимир Кабанов. Серийное же оснащение многофункциональных центров по всей стране, по его словам, планируется начать в конце 2019 года. А когда будут приняты необходимые нормативно-правовые документы о переходе на электронные паспорта гражданина РФ, компания в течение пары месяцев сможет предоставить техническое решение для апгрейда кабин, уточнил разработчик.

Ранее зампред правительства Максим Акимов сообщил, что Россия может перейти на электронные паспорта в 2022 году. На данный момент у разработчиков есть два варианта будущего документа: пластиковая карта с чипом и без него. По предварительным оценкам, карточки с чипом oбойдутся бюджету на 144 млрд рублей дороже, но они более безопасны и многофункциoнальны. Конечный тип и дизайн пока обсуждаются.

Как пояснили «Известиям» в концерне, самостоятельно печатать и выдавать новый документ с чипом кабина не будет. Процедура будет следующей: человек приходит в МФЦ, затем с персонализированным бланком паспорта направляется в сопровождении сотрудника центра к кабине, где верифицирует личность по биометрическим параметрам. При успешном подтверждении микросхема паспорта активируется, и документ становится действующим, уточнили в компании-разработчике.Окончательный вариант процедуры станет известен лишь после утверждения необходимых нормативных документов, а также создания концепции внедрения общегражданских паспортов нового поколения.

Залог надежности

Потребуется время на отладку процедуры новой выдачи паспортов, и не стоит ждать от нее стопроцентной точности на первых этапах, считает президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

— Во всем, что касается цифровизации и защиты персональных данных граждан, нельзя торопиться. Потому что спешка ведет к ошибкам, а негативный опыт тормозит дальнейшее развитие технологии, — подчеркнул он в разговоре с «Известиями». — Существующая процедура выдачи обычных паспортов действует многие годы, поэтому хорошо отлажена — в случае с криптобиокабинами потребуется время, чтобы проработать схему оформления документа. Но когда она пройдет отладку, шанс ошибки сведется к минимуму.

Кроме того, по мнению эксперта, такой подход повысит сохранность персональных данных и усложнит жизнь злоумышленникам.

— Все истории мошенничества в электронной сфере связаны не с машинами, а с людьми, — отметил Илья Массух. — Еще не было случая вскрытия алгоритма злоумышленником — в основном оказывается, что либо цифровую подпись выдали, не проверив личность должным образом, либо человек сам кому-то дал пароль.

Как и где использовать

Для внедрения электронных паспортов по всей стране нужно будет решить важный вопрос: какой объем информации хранить непосредственно на чипе, а какой — брать из отраслевых баз данных, например, по налогам, пенсиям, семейному положению и прочему, обращает внимание эксперт по цифровизации Евгения Астафьева.

— Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала проработать сценарии, при которых будет использоваться электронный паспорт гражданина. Если документ связан с базами, с ним станет проще работать, — пояснила она «Известиям». — Если же хранить на чипе паспорта только минимальный объем персональных данных, это повысит защищенность и обеспечит доступ к нему одновременно многих организаций, но для этого необходимо оборудовать специальными считывателями все места, где гражданин будет его предъявлять: муниципальные учреждения, железнодорожные кассы, магазины и так далее.

Выдача электронных паспортов гражданина РФ через криптобиокабины станет большим шагом на пути цифровизации в стране, считает директор Национального центра цифровой экономики МГУ им. М.В. Ломоносова Татьяна Ершова.

— Россия находится в десятке лидеров мировых рейтингов по уровню обеспечения кибербезопасности, — подчеркнула она в разговоре с «Известиями». — Я думаю, что чем быстрее мы перейдем на цифровые паспорта, трудовые книжки, дипломы — тем лучше. Это повысит удобство их использования и будет большим шагом для страны в целом.

При этом, по мнению эксперта, трудностей с новым типом документов не возникнет даже у людей старшего возраста. Татьяна Ершова отмечает, что при должной информационной кампании в СМИ научиться пользоваться цифровыми удостоверениями личности сможет каждый россиянин.

Виталий ВОЛОВАТОВ

