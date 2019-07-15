15.07.2019 10:50 407

Объем частного капитала в России по итогам прошлого года достиг $1,3 трлн, и если в Северной Америке и Японии наблюдается падение роста накоплений, то в России ситуация обратная. Это следует из исследования BCG Global Wealth: Reigniting Radical Growth, посвященного глобальной индустрии управления частным капиталом (есть в распоряжении РБК).

Авторы прогнозируют, что к 2023 году объем частного капитала в России достигнет $1,9 трлн, однако среднегодовые темпы роста при этом снизятся с 13 до 8%.

Основная доля частного капитала (40%) в России сосредоточена в руках сверхбогатых (с состоянием более $100 млн). Для сравнения: в других странах Восточной Европы этот показатель составляет 28%, а в среднем в мире — 12%.

Авторы исследования также указывают, что россияне по-прежнему предпочитают хранить свои сбережения в валюте и на депозитах. Так поступают 62% владельцев частного капитала (против 28% в среднем по миру). Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.

Почти не изменился за пять лет объем средств, которые россияне хранят на зарубежных счетах (27,2% от общей суммы). Предполагается, что к 2023 году доля иностранных счетов немного сократится и окажется чуть ниже уровня 2013 года.

Всего исследование BCG охватило 97 рынков. В нем приняло участие 150 управляющих компаний, поделившихся своими данными.

Артем ФИЛИПЕНОК