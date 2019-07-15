15.07.2019 11:00 291

Рубль пошел в рост утром понедельника, отыгрывая позитивную динамику валют-аналогов после китайской статистики, а также фактор стартующего сегодня в РФ налогового периода.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 62,87, российская валюта набирает 11 копеек от уровней предыдущего закрытия.

В паре с евро рубль к 10.20 МСК был у отметки 70,88, набирая 9 копеек с начала дня.

На форексе сырьевые и развивающиеся валюты показывают преимущественно укрепление после китайской статистики, американский доллар минимально дешевеет в паре с евро ($1,1275).

Китайское промпроизводство в июне показало рост сильнее прогнозов, на 6,3% против майского показателя в 5,0%, что перебило эффект от замедления роста ВВП КНР во втором квартале до худшего с начала 2009 года значения 6,2% г/г.

Российский фискальный период стартует сегодня, пик его, включая уплату НДПИ, приходится на 25 июля, а 29 июля пройдет уплата налога на прибыль.

Сдерживающими укрепление российской валюты факторами выступают риски, связанные с санкционной тематикой, а также с конвертацией получаемых акционерами-нерезидентами рублевых дивидендов.

"Пик дивидендного сезона на российском рынке акций продолжается – на этой неделе под выплату дивидендов закрываются реестры Газпрома и Сургутнефтегаза, что может привести к некоторому давлению на рубль при репатриации средств нерезидентами до конца июля", — предупреждает Константин Бушуев из компании Открытие Брокер.

Нижняя палата Конгресса в конце прошлой недели включила в военный бюджет следующего года поправку о запрете каких-либо операций с госдолгом РФ для граждан США, связывая это с вмешательством России в американские выборы.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ