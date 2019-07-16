16.07.2019 08:30 126

Облачное решение для шифрования при передаче данных в единую биометрическую систему (ЕБС) будет готово к использованию до конца 2019 года, рассказали «Известиям» в «Ростелекоме». Он выступает оператором ЕБС. Планируемые сроки подтвердил и председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Сейчас технология находится на согласовании в ФСБ. Это облачное решение в десятки раз удешевит процесс сбора биометрии и повысит безопасность клиентов небольших банков, которые сами не могут создать надежную систему, пояснили эксперты. По их словам, это поможет финансовым организациям начать сбор биометрии в срок, установленный ЦБ, — до конца 2019 года.

Биометрические облака

Облачный метод шифрования биометрических данных граждан (слепков лица и голоса) при их передаче из банков в ЕБС повысит надежность этого процесса и дополнительно защитит персональную информацию россиян. В «Ростелекоме» ожидают, что технология будет готова к использованию до конца 2019 года. Проект решения сейчас находится на согласовании в ФСБ. Там оперативно не ответили на вопросы «Известий».

Особенность технологии заключается в том, что ключ шифрования хранится в облаке. Биометрия передается в него из кредитной организации, а оттуда — в ЕБС. Оба канала будут надежно защищены с использованием отечественных криптографических средств, объяснили в «Ростелекоме».

В Центробанке «Известиям» не прокомментировали разработку универсальной системы шифрования биометрии и пояснили, что этот вопрос полностью находится в ведении «Ростелекома», который выступает оператором ЕБС.

Сейчас при передаче данных банки пользуются компенсирующими мерами, например внутренними системами безопасности, но они не соответствуют всем нормативным требованиям регулятора, пояснили в пресс-службе «Ростелекома». Когда облачное решение подготовят, финансовым организациям будет необходимо либо перейти на эти технологии, либо получить сертификаты для использования собственных, добавили в пресс-службе компании.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Банки начали собирать биометрические данные россиян 1 июля 2018 года. Предполагается, что кредитные организации должны передавать их в ЕБС. После этого клиент сможет получать банковские услуги удаленно. Например, брать кредит или открывать вклад. Однако сбор биометрии продвигается не так оперативно, как планировалось изначально. Это связано с трудностями при оснащении оборудованием отделений. Также не все банки могут обеспечить должную безопасность при передаче в ЕБС биометрических параметров населения.

Отсрочка для «мелких» и «средних»

В банках из топ-30 рассказали «Известиям», что до конца 2019 года, как и требует ЦБ, все отделения будут готовы к сбору биометрии. Трудности с оборудованием филиалов испытывают именно малые и средние финансовые организации, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, для небольших банков слишком дорого разрабатывать собственную технологию и закупать оборудование, тогда как облачные решения более доступны.

Анатолий Аксаков предположил, что до конца этого года ФСБ согласует стандарты новых методов шифрования. Однако это не гарантирует, что небольшие банки смогут подключить все отделения к сбору биометрии в установленный срок, считает он. Поэтому сейчас идет работа над законопроектом, который предполагает сдвинуть сбор биометрических данных до 1 января 2021 года для банков с базовой лицензией, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку.

— Основным доводом для передвижения сроков остается дороговизна подключения к ЕБС. К 2021 году облачные технологии уже будут активно применяться, поэтому малые банки смогут к ним подключиться, — пояснил он.

Для финансовых организаций облачное решение станет экономически выгодным, поскольку они смогут арендовать место на сервере и им не придется покупать свое «железо» и обслуживать его, пояснил вице-президент компании по борьбе с киберпреступностью Zecurion Александр Ковалев. Банк будет оплачивать услугу регулярно по модели подписки: это дешевле, чем единоразово купить технологию, добавил он. Отправлять биометрические данные с помощью сертифицированного облака для маленьких банков более надежно, поскольку сами они не могут обеспечить достаточную безопасность этого процесса, подчеркнул эксперт. Он считает, что облачные решения не очень распространены в России, но у «Ростелекома» есть ресурс для их популяризации.

Оборудование банка системой для сбора биометрии стоит не менее 10 млн рублей, основная часть этой суммы — решение по безопасности и шифрованию данных, рассказал «Известиям» вице-президент ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков. Несмотря на то что некоторые крупные финансовые организации уже вложились в разработку собственных дорогостоящих технологий безопасности, создание облачного метода шифрования не вызовет у них негативной реакции. Для подобных систем пока не сложилось рынка, следовательно, конкурировать с государством не за что, считает он. Банки с универсальной лицензией положительно смотрят на подключение к ЕБС более мелких кредитных организаций, поскольку для крупных игроков это возможность расширить спектр и географию предоставляемых услуг, добавил Алексей Войлуков.

Хотя решение «под ключ» значительно облегчит подключение банков к ЕБС, эта процедура всё равно требует значительных затрат, отметил директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. В отделениях необходимо организовать дополнительное рабочее место, нанять новых сотрудников, внедрить требуемый софт, перечислил эксперт. По его словам, несмотря на появление облачной технологии, предложение сдвинуть срок подключения малых банков к ЕБС выглядит вполне уместным.

Наталья ИЛЬИНА, Дмитрий ГРИНКЕВИЧ