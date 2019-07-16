16.07.2019 09:00 190

На встрече с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным президент России Владимир Путин обсудил варианты поддержки малого семейного бизнеса, а также подготовку к празднованию 90-летия со дня рождения Евгения Примакова.

"Мы ведем несколько программ по поддержке развития малого бизнеса и в последнее время начали одну из программ, посвященную развитию семейного бизнеса", — начал Сергей Катырин. "Там есть какие-то нестыковки в законе…", — заметил Владимир Путин. Катырин согласился. "Перед тем, как начать программу, мы провели опрос", — рассказал он. 82 процента отмечают крайне сложные правила регулирования трудовых отношений внутри семейного бизнеса.

Катырин попросил узаконить понятие "семейное предпринимательство" и ввести понятие семейного патента, чтобы дать возможность "не оформлять бесконечные документы по отчетности внутри семьи". Это еще и даст возможность узаконить тех членов семьи, которых зачастую предприниматели не оформляют. И можно было бы подвести эти предприятия под формы поддержки для малого бизнеса. "У нас будет возможность анализировать, сколько таких предприятий и, соответственно, реагировать на то, каким образом мы можем поддержать и развивать этот семейный бизнес", — сказал глава ТПП.

У Катырина было еще одно предложение. Система торгово-промышленных палат распространяется на всю страну: работает 180 палат. "Сегодня многие госструктуры пытаются организовать свои представительства в регионах. Мы, естественно, многим из них предлагаем: давайте сделаем это на базе наших региональных торгово-промышленных палат. Нас подавляющее число губернаторов в этом поддерживает", — заметил Катырин. Но есть небольшая сложность. В Законе "О торгово промышленных палатах" есть строчка, что они — инфраструктура поддержки малого бизнеса. А в законе о развитии малого бизнеса такой строчки нет. Такое нововведение не потребует изменений в правовом регулировании, не потребует никаких затрат государства, заверил докладчик. "Тем более что мы сегодня ряд государственных функций по поручению правительства выполняем", — обосновал он. Например, занимаются выдачей сертификатов происхождения товаров.

Большинство респондентов отмечают крайне сложные правила регулирования трудовых отношений внутри семейного бизнеса

"У нас эти просьбы изложены. Мы бы хотели, Владимир Владимирович, чтобы вы нас поддержали в этих вещах: и с точки зрения семейного бизнеса, и с точки зрения использования системы торгово промышленных палат в интересах государства", — сказал Катырин.

"Что касается семейного бизнеса, конечно, нужно двигаться в этом направлении. Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы не возникало никаких проблем у государства. Тем более что в мире, исходя из ваших материалов, активно используется эта форма", — решил Путин. "По второму вопросу тем более согласен с вами надо дать им возможность работать с малым и средним бизнесом. Поправку в закон можно сделать, я поддержу", — сказал он.

"Есть еще у нас одна просьба, — продолжил Катырин. — В этом году юбилей Евгения Максимовича Примакова, 90-летие со дня рождения. Мы проводим серию мероприятий. Некоторые уже прошли, вы знаете, "Примаковские чтения" состоялись. Очень успешно прошли, интересно и с большим количеством экспертов практически из 30 стран". Серия мероприятий проходит и в палате, и в региональных торгово-промышленных палатах. "Потому что для нас эта фигура — одна из самых почитаемых, что называется, в системе", — объяснил глава ТПП и попросил поддержать, чтобы государственные СМИ посвятили время и место фигуре Примакова для освещения в период 90-летия.

"29 октября мы будем проводить вечер, посвященный его памяти, в Центре международной торговли, и, насколько я знаю, министерство иностранных дел министерства открыть памятник Евгению Максимовичу напротив Министерства, в сквере", — заметил Катырин. "Главное, чтобы о Евгении Максимовиче средства массовой информации рассказали. Об этом у нас есть просьба и соответствующее обращение, которое мы тоже просили бы вас поддержать", — сказал он. "Обязательно это сделаем", — заключил президент.

Кира ЛАТУХИНА

